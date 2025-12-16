Plan neige 2025-2026 : 2 800 personnes et 2 200 engins mobilisés

Anas lance son Plan Neige 2025-2026 sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier italien, en coordination avec les forces de l’ordre. 2 800 personnes et 2 200 engins, dont plus de 80 turbines pour le fraisage de la neige, sont mobilisés pour le salage et le déneigement.

Le réseau est classé selon le risque neige : 8 000 km à haut risque, 7 600 km à risque moyen, 11 900 km à faible risque. Les véhicules doivent être équipés de pneus hiver ou chaînes jusqu’au 15 avril 2026. En Vallée d’Aoste, cette obligation est en vigueur depuis le 15 octobre 2025.

Claudio Andrea Gemme, administrateur d’Anas, souligne : « Notre présence H24 permet des interventions immédiates pour sécuriser la circulation, même en cas de neige ou de verglas. »

Les automobilistes sont invités à contrôler leur véhicule, s’informer sur la météo, et suivre les messages des panneaux à affichage variable. Pour suivre le trafic en temps réel, l’application VAI et le service client Pronto Anas (800.841.148) sont à disposition.

Quand tu conduis, Conduis et c’est tout !