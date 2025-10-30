Arcigay celebra i 30 anni dalla scomparsa di André Zanotto con l’incontro L’Héritage de André Zanotto – 30 ans de fierté

Arcigay Queer Vda, con il patrocinio del Comune di Aosta, organizza “L’Héritage de André Zanotto – 30 ans de fierté”, un incontro pubblico per ricordare e celebrare André Zanotto (Losanna 1933 – Aosta 1995), a trent’anni dalla sua scomparsa.

Giornalista, storica e scrittrice, André Zanotto è stata una delle figure culturali più significative della Valle d’Aosta del secondo dopoguerra. Vincitrice del Premio Saint-Vincent nel 1956, ha collaborato con numerose testate e istituzioni culturali regionali, contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico valdostano.

Nel 1985 fece coming out come donna trans, diventando una delle prime persone transgender visibili in Valle d’Aosta e una pioniera della visibilità trans in Italia. La sua vita, segnata dal coraggio di affermare la propria identità e dalla passione per la conoscenza, rappresenta ancora oggi un’eredità preziosa di libertà, autenticità e impegno civile.

All’incontro prenderanno parte Elisa Zanotto, attrice e nipote di André Zanotto, Valeria Fadda, vicesindaca di Aosta, Marco Gheller, assessore alle politiche sociali del Comune di Aosta e Jean Louis Crestani, insegnante e storico. A moderare sarà Giulio Gasperini, presidente di Arcigay Queer Vda.

Nel corso dell’appuntamento, Arcigay Queer Vda farà anche un importante annuncio per celebrare in modo ancora più significativo la figura e l’eredità di André Zanotto.

L’appuntamento è aperto al pubblico e si terrà domenica 9 novembre 2025, alle ore 15.30, presso il Salone Ducale del Municipio di Aosta.