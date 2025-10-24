Elezioni regionali 2025: scadenza 7 novembre per comunicazioni post-elettorali di editori e concessionari radiotelevisivi

Le elezioni regionali del 28 settembre 2025 hanno chiuso una fase intensa della vita politica valdostana, ma per editori e concessionari radiotelevisivi il lavoro non è finito. Entro il 7 novembre 2025, termine fissato dalla legge regionale n. 3/1993 (articolo 54 septies), è obbligatorio inviare alle autorità competenti tutte le comunicazioni post-elettorali relative a servizi di comunicazione politica e messaggi trasmessi, spazi concessi, nominativi dei partecipanti e introiti ricevuti.

Il destinatario delle comunicazioni è la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese elettorali e il Corecom Valle d’Aosta. I soggetti interessati possono consegnare i documenti sia a mano – presso la Presidenza del Consiglio regionale in piazza Deffeyes 1 e il Corecom in via Piave 1 ad Aosta – sia tramite Pec (consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it per la Commissione di garanzia e corecomvda@legalmail.it per il Corecom).

Per agevolare il corretto invio delle informazioni, è disponibile un modulo fac-simile consultabile sui siti ufficiali: Corecom Valle d’Aosta e Consiglio Valle d’Aosta.

Un passaggio fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nel post-voto, e permettere alla comunità valdostana di avere chiara visibilità sulle comunicazioni politiche e gli spazi mediatici che hanno accompagnato la campagna elettorale.