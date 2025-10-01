 / Aosta Capitale

Riprende la campagna elettorale per l’elezione del sindaco di Aosta. I voti di preferenza di tutti i candidati

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL NUOVO APPUNTAMENTO CON LE URNE DEL 12 0TTOBRE

Al ballottaggio si vota solo per il sindaco, quindi il meccanismo cambia rispetto al primo turno: i seggi del consiglio sono già determinati dai voti delle liste al primo turno e restano fissi. Questo significa che il candidato sindaco vincente deve poi mediare con il consiglio già eletto per governare, specie se le sue liste non hanno la maggioranza assoluta.

Ecco dove entrano in gioco le liste minori:

  • Liste come Alleanza Verdi Sinistra – Rete civica (Torrione) o Valle d’Aosta Aperta (Foti) non hanno chance di far eleggere il proprio sindaco, ma possono indirizzare i propri elettori verso uno dei due candidati al ballottaggio. Questo è quello che si chiama “trasferimento dei voti”.
  • Le dichiarazioni di Rocco e Foti sono chiare: c’è apertura a collaborazioni su punti programmatici condivisi, ma non su fiducia o poltrone garantite. In pratica, le liste minori possono pesare sul risultato finale, specialmente se il distacco tra i due contendenti è ridotto come nel caso di Rocco-Girardini (407 voti).
  • Chi ha votato liste di centrodestra non tra i due ballottaggi (tipo La Renaissance, FdI, Lega) probabilmente sosterrà Girardini, ma con margini di indecisione legati alla coerenza politica.
  • Il vero “partito più grande” resta però l’astensionismo. Gli elettori che non sono andati a votare il primo turno rappresentano potenzialmente decine di punti percentuali: chi riuscirà a convincere più di loro può ribaltare il risultato.

In sintesi:

  1. Al ballottaggio si decide solo il sindaco.
  2. I consiglieri eletti restano fissi, quindi il sindaco dovrà governare con il consiglio già determinato.
  3. Le liste minori hanno un ruolo chiave nel trasferire voti, ma senza garanzie politiche dirette.
  4. L’astensionismo è il fattore più critico: convincere chi non ha votato può fare la differenza.

Scenario ballottaggio Aosta – 12 ottobre 2025

Candidati al ballottaggio:

  • Raffaele Rocco (coalizione autonomista-popolare-democratica, sostenuta dall’Union Valdôtaine)
  • Giovanni Girardini (centrodestra + La Renaissance Valdôtaine)

Voti primo turno:

  • Rocco-Fadda: 7.077 (45,29%)
  • Girardini: 6.670 (42,69%)
  • Alleanza Verdi Sinistra – Rete civica (Torrione): 1.073 (6,87%)
  • Valle d’Aosta Aperta (Foti): 805 (5,16%)
  • Altre liste minori (Fratelli d’Italia, Lega, Stella Alpina, Pour l’autonomie, Rev): 3.500 circa

Flussi di voti previsti

  1. Liste minori di sinistra (Avs + VdA Aperta)
    • Ideologicamente più vicine a Rocco, potrebbero trasferire 70-80% dei propri voti verso di lui, se convincimento e chiamata al voto funzionano.
    • Resto dell’elettorato potrebbe astenersi o votare Girardini solo per coerenza politica locale.
  2. Liste di centrodestra (La Renaissance, FdI, Lega)
    • Quasi tutti i voti tenderanno a sostenere Girardini, ma non in maniera totale: alcune preferenze potrebbero non muoversi, considerando disaffezione o astensionismo.
    • Possibile trasferimento netto: 80-85% dei voti della coalizione verso Girardini.
  3. Elettori indecisi / astensionisti del primo turno
    • Potenzialmente il blocco più grande: circa 30-35% dell’elettorato.
    • Qui il risultato può ribaltarsi: chi riuscirà a mobilitarli avrà il vantaggio decisivo.
    • Campagna mirata su progetti concreti della città e messaggi di partecipazione può fare la differenza.

Ipotesi di risultato finale (semplificata)

Scenario

Rocco

Girardini

Note

Trasferimenti voti ideologici + 50% astensionisti mobilitati

8.500

7.800

Rocco vince con margine moderato

Trasferimenti voti ideologici + astensionisti neutri

7.900

7.900

Pareggio virtuale, decisivo mobilitare le donne e i giovani

Trasferimenti voti parziali + centrodestra efficace

7.500

8.200

Girardini ribalta il risultato

  • La coalizione Rocco-Fadda punta su continuità e ideali autonomisti, sfruttando i flussi di sinistra e il sostegno Union Valdôtaine.
  • Girardini punta sul voto di centrodestra consolidato e su elettori moderati insoddisfatti.
  • L’astensionismo è il vero ago della bilancia: mobilitare i non votanti è più importante di convincere gli elettori già schierati.

IPOTETICA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

Il sistema proporzionale con metodo D’Hondt assegna i seggi dividendoli in base ai voti complessivi di lista. L’analisi mostra una buona frammentazione politica, con l’Union Valdôtaine in testa con 5 seggi, seguita dai Federalisti Progressisti - PD - PSI con 4. Forza Italia, La Renaissance Valdôtaine e Fratelli d’Italia ottengono 3 seggi ciascuno, mentre Stella Alpina, Alleanza Verdi Sinistra e Lega ne conquistano 2. Alle liste più piccole (Valle d’Aosta Aperta, Pour l’Autonomie e REV) resta 1 consigliere a testa. Le riserve, utili in caso di surroga, sono state individuate in Forza Italia - PPE e La Renaissance Valdôtaine.

Lista

Seggi

Union Valdôtaine

5

Federalisti Progressisti - PD - PSI

4

Forza Italia - PPE

3

La Renaissance Valdôtaine

3

Fratelli d'Italia

3

Stella Alpina - RV

2

AVS - Europa Verde - SI

2

Lega

2

Valle d'Aosta Aperta

1

Pour l'Autonomie

1

REV

1

Riserve

Lista

Quoziente

Forza Italia - PPE

455.5

La Renaissance Valdôtaine

449.75

I voti di preferenza di tutti i candidati

DI SEGUITO PUBBLICHIAMO PER OGNI LISTA I 10 CANDIDATI CHE HANNO OTTENUTO PIù PRESERENZE

1 - REV-

ROCCO Raffaele

FADDA Valeria

529

3,62%

 

TEDESCO Samuele

245

 

RAMOLIVAZ Ilaria

89

 

BREGOLI Matteo

83

 

AGOSTINO Martina

47

 

NICOTRA Marta

32

 

MAULICINO Valentina

29

 

EZZEMMAL Mohamed Amine

24

 

HAMZA Ghada

23

 

ANILE Matteo

22

 

FERRARO Carolina

21

2 - STELLA ALPINA VALLÉE D'AOSTE - RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN

ROCCO Raffaele

FADDA Valeria

1.173

8,02%

 

SALERNO Simonetta

217

 

CARRADORE Monica

155

 

MUNIER Nicolò Carlo

147

 

LETEY Ivo

111

 

CERVA Maurizio

94

 

CERRUTI Antonio

92

 

BIONAZ Davide

85

 

MARINARO Paola Lucia

81

 

MAIETTI Sara

80

 

COCCO Marco

78

3 - FEDERALISTI PROGRESSISTI VALLE D'AOSTA - PD - + AOSTA - PSI

ROCCO Raffaele

FADDA Valeria

2.114

14,46%

 

FORCELLATI Clotilde detta Titti

262

 

LAZZAROTTO Cecilia

260

 

TONINO Luca

258

 

TIMPANO Sara

163

 

CAVERI Silvia

159

 

TRIPODI Paolo

149

 

FOSSÀ Umberto

121

 

CREA Antonio

111

 

SAGGESE Pietro

86

 

EVASPASIANO Valentina

78

4 - POUR L'AUTONOMIE - PER L'AUTONOMIA

ROCCO Raffaele

FADDA Valeria

560

3,83%

 

GIOVINAZZO Giorgio

168

 

SCHIAVELLO Monica

75

 

PIFFARI Antonello

59

 

ALLERA LONGO Enrico

57

 

NOTARI Mattia

49

 

FANNAN Hicham

46

 

CALIPARI Manila

40

 

DI PIETRANTONIO Bonifacio

40

 

SAGARIA Federica

40

 

DAL GRANDE Alex

35

5 - UNION VALDÔTAINE

ROCCO Raffaele

FADDA Valeria

2.361

16,15%

 

SAPINET Alina

383

 

GHELLER Marco

348

 

COMETTO Corrado

333

 

BAL Giuseppina detta Giusy

226

 

COQUILLARD Stefano

210

 

HUGONIN Sylvie

190

 

CHARBONNIER Julien

154

 

DAVÌ Enrico

145

 

VIERIN Ettore

137

 

FAPPERDUE Ilaria

135

6 - ALLEANZA VERDI SINISTRA - EUROPA VERDE - SI SINISTRA ITALIANA

TORRIONE Eugenio

FOLETTO Katya

1.073

7,34%

 

FEDI Gianpaolo

122

 

NASSO Manuela

120

 

BURGAY Sarah

82

 

MASSA Gabriella

70

 

TREVES Alessio

63

 

BEN ISSA Feiza

60

 

DE ROSA Loredana

35

 

RICCARDI Stéphanie

28

 

BROCCOLATO Fabio

26

 

PIRRELLO Isabella

22

7 - LEGA SALVINI VALLÉE D'AOSTE

GIRARDINI Giovanni

FURCI Sonia

1.004

6,87%

 

SPIRLI Sylvie

179

 

VARETTI Flavia Giulia

125

 

DA RIN DE LORENZO Matteo

78

 

JORIOZ Alberto

71

 

CAMPO Simona

65

 

CERA Gianni

59

 

LAI Sandro

52

 

TRUPPI Fabio

51

 

SCARPA Luca

44

 

GALVANI Andrea

34

8 - FORZA ITALIA BERLUSCONI - PARTITO POPOLARE EUROPEO

GIRARDINI Giovanni

FURCI Sonia

1.822

12,46%

 

MEHMETI Refat detto Tati

170

 

CHUC Christian

137

 

MARCHESANO Antonio

118

 

MANCUSO Silvestro

110

 

MAMMOLITI Giuseppe

109

 

RASO Patrick

98

 

PICA Claudio

91

 

PASSERI Ivano

81

 

RUGGIERO Patrizia

79

 

DELFINO Giuseppina detta Giusy

75

9 - LA RENAISSANCE VALDÔTAINE

GIRARDINI Giovanni

FURCI Sonia

1.799

12,31%

 

DATTOLA Cristina

222

 

VIGLINO Arianna

210

 

PAPALIA Davide

145

 

BIONAZ Maria Sole

111

 

TILLIER Alessandro

105

 

SCAPOLI Rossana

96

 

MESTIERI Roberto

94

 

CAGNINEY Jenny

89

 

BASSINO Adriana

69

 

CINTORI Lorenzo

64

10 - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI

GIRARDINI Giovanni

FURCI Sonia

1.377

9,42%

 

CIPOLLONE Giuseppe Manuel

193

 

LATTANZI Luca

116

 

LAGANA' Carlo

83

 

VIVOLI Andrea Paolo Sebastiano

53

 

NOGARA Gianfranco

47

 

PODIO André

38

 

DE LORENZIS Monique

36

 

MUSUMECI Alessandra

36

 

BERTONE Erica

31

 

GIANNATTASIO Stephanie

30

11 - VALLE D'AOSTA APERTA - ÉCOLOGIE ET PROGRÈS

FOTI Diego

GIORDANO Chiara

806

5,51%

 

BOCCAZZI Luciano

57

 

BERARD Chiara detta Isabelle

56

 

CARPINELLO Carola

47

 

CAVALLARO Nicolas

44

 

MANAZZALE Valter

43

 

NICCO Jessica

38

 

CAMILLETTI Flavia

36

 

NERI Patrizia

33

 

PASQUETTAZ Solange

32

 

GUICHARDAZ Elisa

31

je.fe

