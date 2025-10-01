Riprende la campagna elettorale per l’elezione del sindaco di Aosta. I voti di preferenza di tutti i candidati

Al ballottaggio si vota solo per il sindaco, quindi il meccanismo cambia rispetto al primo turno: i seggi del consiglio sono già determinati dai voti delle liste al primo turno e restano fissi. Questo significa che il candidato sindaco vincente deve poi mediare con il consiglio già eletto per governare, specie se le sue liste non hanno la maggioranza assoluta.

Ecco dove entrano in gioco le liste minori:

Liste come Alleanza Verdi Sinistra – Rete civica (Torrione) o Valle d’Aosta Aperta (Foti) non hanno chance di far eleggere il proprio sindaco, ma possono indirizzare i propri elettori verso uno dei due candidati al ballottaggio . Questo è quello che si chiama “trasferimento dei voti”.

Le dichiarazioni di Rocco e Foti sono chiare: c'è apertura a collaborazioni su punti programmatici condivisi, ma non su fiducia o poltrone garantite. In pratica, le liste minori possono pesare sul risultato finale, specialmente se il distacco tra i due contendenti è ridotto come nel caso di Rocco-Girardini (407 voti).

Chi ha votato liste di centrodestra non tra i due ballottaggi (tipo La Renaissance, FdI, Lega) probabilmente sosterrà Girardini, ma con margini di indecisione legati alla coerenza politica.

Il vero “partito più grande” resta però l’astensionismo. Gli elettori che non sono andati a votare il primo turno rappresentano potenzialmente decine di punti percentuali: chi riuscirà a convincere più di loro può ribaltare il risultato.

In sintesi:

Al ballottaggio si decide solo il sindaco. I consiglieri eletti restano fissi, quindi il sindaco dovrà governare con il consiglio già determinato. Le liste minori hanno un ruolo chiave nel trasferire voti, ma senza garanzie politiche dirette. L’astensionismo è il fattore più critico: convincere chi non ha votato può fare la differenza.

Scenario ballottaggio Aosta – 12 ottobre 2025

Candidati al ballottaggio:

Raffaele Rocco (coalizione autonomista-popolare-democratica, sostenuta dall’Union Valdôtaine)

Giovanni Girardini (centrodestra + La Renaissance Valdôtaine)

Voti primo turno:

Rocco-Fadda: 7.077 (45,29%)

Girardini: 6.670 (42,69%)

Alleanza Verdi Sinistra – Rete civica (Torrione): 1.073 (6,87%)

Valle d’Aosta Aperta (Foti): 805 (5,16%)

Altre liste minori (Fratelli d’Italia, Lega, Stella Alpina, Pour l’autonomie, Rev): 3.500 circa

Flussi di voti previsti

Liste minori di sinistra (Avs + VdA Aperta) Ideologicamente più vicine a Rocco, potrebbero trasferire 70-80% dei propri voti verso di lui, se convincimento e chiamata al voto funzionano.

Resto dell'elettorato potrebbe astenersi o votare Girardini solo per coerenza politica locale. Liste di centrodestra (La Renaissance, FdI, Lega) Quasi tutti i voti tenderanno a sostenere Girardini, ma non in maniera totale: alcune preferenze potrebbero non muoversi, considerando disaffezione o astensionismo.

Possibile trasferimento netto: 80-85% dei voti della coalizione verso Girardini. Elettori indecisi / astensionisti del primo turno Potenzialmente il blocco più grande: circa 30-35% dell’elettorato.

Qui il risultato può ribaltarsi: chi riuscirà a mobilitarli avrà il vantaggio decisivo.

Campagna mirata su progetti concreti della città e messaggi di partecipazione può fare la differenza.

Ipotesi di risultato finale (semplificata)

Scenario Rocco Girardini Note Trasferimenti voti ideologici + 50% astensionisti mobilitati 8.500 7.800 Rocco vince con margine moderato Trasferimenti voti ideologici + astensionisti neutri 7.900 7.900 Pareggio virtuale, decisivo mobilitare le donne e i giovani Trasferimenti voti parziali + centrodestra efficace 7.500 8.200 Girardini ribalta il risultato

La coalizione Rocco-Fadda punta su continuità e ideali autonomisti, sfruttando i flussi di sinistra e il sostegno Union Valdôtaine.

Girardini punta sul voto di centrodestra consolidato e su elettori moderati insoddisfatti.

e su elettori moderati insoddisfatti. L’astensionismo è il vero ago della bilancia: mobilitare i non votanti è più importante di convincere gli elettori già schierati.

IPOTETICA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

Il sistema proporzionale con metodo D’Hondt assegna i seggi dividendoli in base ai voti complessivi di lista. L’analisi mostra una buona frammentazione politica, con l’Union Valdôtaine in testa con 5 seggi, seguita dai Federalisti Progressisti - PD - PSI con 4. Forza Italia, La Renaissance Valdôtaine e Fratelli d’Italia ottengono 3 seggi ciascuno, mentre Stella Alpina, Alleanza Verdi Sinistra e Lega ne conquistano 2. Alle liste più piccole (Valle d’Aosta Aperta, Pour l’Autonomie e REV) resta 1 consigliere a testa. Le riserve, utili in caso di surroga, sono state individuate in Forza Italia - PPE e La Renaissance Valdôtaine.

Lista Seggi Union Valdôtaine 5 Federalisti Progressisti - PD - PSI 4 Forza Italia - PPE 3 La Renaissance Valdôtaine 3 Fratelli d'Italia 3 Stella Alpina - RV 2 AVS - Europa Verde - SI 2 Lega 2 Valle d'Aosta Aperta 1 Pour l'Autonomie 1 REV 1

Riserve

Lista Quoziente Forza Italia - PPE 455.5 La Renaissance Valdôtaine 449.75

I voti di preferenza di tutti i candidati

DI SEGUITO PUBBLICHIAMO PER OGNI LISTA I 10 CANDIDATI CHE HANNO OTTENUTO PIù PRESERENZE

1 - REV-

ROCCO Raffaele

FADDA Valeria

529

3,62%

TEDESCO Samuele 245 RAMOLIVAZ Ilaria 89 BREGOLI Matteo 83 AGOSTINO Martina 47 NICOTRA Marta 32 MAULICINO Valentina 29 EZZEMMAL Mohamed Amine 24 HAMZA Ghada 23 ANILE Matteo 22 FERRARO Carolina 21

2 - STELLA ALPINA VALLÉE D'AOSTE - RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN

ROCCO Raffaele

FADDA Valeria

1.173

8,02%

SALERNO Simonetta 217 CARRADORE Monica 155 MUNIER Nicolò Carlo 147 LETEY Ivo 111 CERVA Maurizio 94 CERRUTI Antonio 92 BIONAZ Davide 85 MARINARO Paola Lucia 81 MAIETTI Sara 80 COCCO Marco 78

3 - FEDERALISTI PROGRESSISTI VALLE D'AOSTA - PD - + AOSTA - PSI

ROCCO Raffaele

FADDA Valeria

2.114

14,46%

FORCELLATI Clotilde detta Titti 262 LAZZAROTTO Cecilia 260 TONINO Luca 258 TIMPANO Sara 163 CAVERI Silvia 159 TRIPODI Paolo 149 FOSSÀ Umberto 121 CREA Antonio 111 SAGGESE Pietro 86 EVASPASIANO Valentina 78

4 - POUR L'AUTONOMIE - PER L'AUTONOMIA

ROCCO Raffaele

FADDA Valeria

560

3,83%

GIOVINAZZO Giorgio 168 SCHIAVELLO Monica 75 PIFFARI Antonello 59 ALLERA LONGO Enrico 57 NOTARI Mattia 49 FANNAN Hicham 46 CALIPARI Manila 40 DI PIETRANTONIO Bonifacio 40 SAGARIA Federica 40 DAL GRANDE Alex 35

5 - UNION VALDÔTAINE

ROCCO Raffaele

FADDA Valeria

2.361

16,15%

SAPINET Alina 383 GHELLER Marco 348 COMETTO Corrado 333 BAL Giuseppina detta Giusy 226 COQUILLARD Stefano 210 HUGONIN Sylvie 190 CHARBONNIER Julien 154 DAVÌ Enrico 145 VIERIN Ettore 137 FAPPERDUE Ilaria 135

6 - ALLEANZA VERDI SINISTRA - EUROPA VERDE - SI SINISTRA ITALIANA

TORRIONE Eugenio

FOLETTO Katya

1.073

7,34%

FEDI Gianpaolo 122 NASSO Manuela 120 BURGAY Sarah 82 MASSA Gabriella 70 TREVES Alessio 63 BEN ISSA Feiza 60 DE ROSA Loredana 35 RICCARDI Stéphanie 28 BROCCOLATO Fabio 26 PIRRELLO Isabella 22

7 - LEGA SALVINI VALLÉE D'AOSTE

GIRARDINI Giovanni

FURCI Sonia

1.004

6,87%

SPIRLI Sylvie 179 VARETTI Flavia Giulia 125 DA RIN DE LORENZO Matteo 78 JORIOZ Alberto 71 CAMPO Simona 65 CERA Gianni 59 LAI Sandro 52 TRUPPI Fabio 51 SCARPA Luca 44 GALVANI Andrea 34

8 - FORZA ITALIA BERLUSCONI - PARTITO POPOLARE EUROPEO

GIRARDINI Giovanni

FURCI Sonia

1.822

12,46%

MEHMETI Refat detto Tati 170 CHUC Christian 137 MARCHESANO Antonio 118 MANCUSO Silvestro 110 MAMMOLITI Giuseppe 109 RASO Patrick 98 PICA Claudio 91 PASSERI Ivano 81 RUGGIERO Patrizia 79 DELFINO Giuseppina detta Giusy 75

9 - LA RENAISSANCE VALDÔTAINE

GIRARDINI Giovanni

FURCI Sonia

1.799

12,31%

DATTOLA Cristina 222 VIGLINO Arianna 210 PAPALIA Davide 145 BIONAZ Maria Sole 111 TILLIER Alessandro 105 SCAPOLI Rossana 96 MESTIERI Roberto 94 CAGNINEY Jenny 89 BASSINO Adriana 69 CINTORI Lorenzo 64

10 - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI

GIRARDINI Giovanni

FURCI Sonia

1.377

9,42%

CIPOLLONE Giuseppe Manuel 193 LATTANZI Luca 116 LAGANA' Carlo 83 VIVOLI Andrea Paolo Sebastiano 53 NOGARA Gianfranco 47 PODIO André 38 DE LORENZIS Monique 36 MUSUMECI Alessandra 36 BERTONE Erica 31 GIANNATTASIO Stephanie 30

11 - VALLE D'AOSTA APERTA - ÉCOLOGIE ET PROGRÈS

FOTI Diego

GIORDANO Chiara

806

5,51%