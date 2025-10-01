Riprende la campagna elettorale per l’elezione del sindaco di Aosta. I voti di preferenza di tutti i candidati

Al ballottaggio si vota solo per il sindaco, quindi il meccanismo cambia rispetto al primo turno: i seggi del consiglio sono già determinati dai voti delle liste al primo turno e restano fissi. Questo significa che il candidato sindaco vincente deve poi mediare con il consiglio già eletto per governare, specie se le sue liste non hanno la maggioranza assoluta.
Ecco dove entrano in gioco le liste minori:
- Liste come Alleanza Verdi Sinistra – Rete civica (Torrione) o Valle d’Aosta Aperta (Foti) non hanno chance di far eleggere il proprio sindaco, ma possono indirizzare i propri elettori verso uno dei due candidati al ballottaggio. Questo è quello che si chiama “trasferimento dei voti”.
- Le dichiarazioni di Rocco e Foti sono chiare: c’è apertura a collaborazioni su punti programmatici condivisi, ma non su fiducia o poltrone garantite. In pratica, le liste minori possono pesare sul risultato finale, specialmente se il distacco tra i due contendenti è ridotto come nel caso di Rocco-Girardini (407 voti).
- Chi ha votato liste di centrodestra non tra i due ballottaggi (tipo La Renaissance, FdI, Lega) probabilmente sosterrà Girardini, ma con margini di indecisione legati alla coerenza politica.
- Il vero “partito più grande” resta però l’astensionismo. Gli elettori che non sono andati a votare il primo turno rappresentano potenzialmente decine di punti percentuali: chi riuscirà a convincere più di loro può ribaltare il risultato.
In sintesi:
- Al ballottaggio si decide solo il sindaco.
- I consiglieri eletti restano fissi, quindi il sindaco dovrà governare con il consiglio già determinato.
- Le liste minori hanno un ruolo chiave nel trasferire voti, ma senza garanzie politiche dirette.
- L’astensionismo è il fattore più critico: convincere chi non ha votato può fare la differenza.
Scenario ballottaggio Aosta – 12 ottobre 2025
Candidati al ballottaggio:
- Raffaele Rocco (coalizione autonomista-popolare-democratica, sostenuta dall’Union Valdôtaine)
- Giovanni Girardini (centrodestra + La Renaissance Valdôtaine)
Voti primo turno:
- Rocco-Fadda: 7.077 (45,29%)
- Girardini: 6.670 (42,69%)
- Alleanza Verdi Sinistra – Rete civica (Torrione): 1.073 (6,87%)
- Valle d’Aosta Aperta (Foti): 805 (5,16%)
- Altre liste minori (Fratelli d’Italia, Lega, Stella Alpina, Pour l’autonomie, Rev): 3.500 circa
Flussi di voti previsti
- Liste minori di sinistra (Avs + VdA Aperta)
- Ideologicamente più vicine a Rocco, potrebbero trasferire 70-80% dei propri voti verso di lui, se convincimento e chiamata al voto funzionano.
- Resto dell’elettorato potrebbe astenersi o votare Girardini solo per coerenza politica locale.
- Liste di centrodestra (La Renaissance, FdI, Lega)
- Quasi tutti i voti tenderanno a sostenere Girardini, ma non in maniera totale: alcune preferenze potrebbero non muoversi, considerando disaffezione o astensionismo.
- Possibile trasferimento netto: 80-85% dei voti della coalizione verso Girardini.
- Elettori indecisi / astensionisti del primo turno
- Potenzialmente il blocco più grande: circa 30-35% dell’elettorato.
- Qui il risultato può ribaltarsi: chi riuscirà a mobilitarli avrà il vantaggio decisivo.
- Campagna mirata su progetti concreti della città e messaggi di partecipazione può fare la differenza.
Ipotesi di risultato finale (semplificata)
Scenario
Rocco
Girardini
Note
Trasferimenti voti ideologici + 50% astensionisti mobilitati
8.500
7.800
Rocco vince con margine moderato
Trasferimenti voti ideologici + astensionisti neutri
7.900
7.900
Pareggio virtuale, decisivo mobilitare le donne e i giovani
Trasferimenti voti parziali + centrodestra efficace
7.500
8.200
Girardini ribalta il risultato
- La coalizione Rocco-Fadda punta su continuità e ideali autonomisti, sfruttando i flussi di sinistra e il sostegno Union Valdôtaine.
- Girardini punta sul voto di centrodestra consolidato e su elettori moderati insoddisfatti.
- L’astensionismo è il vero ago della bilancia: mobilitare i non votanti è più importante di convincere gli elettori già schierati.
IPOTETICA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI
Il sistema proporzionale con metodo D’Hondt assegna i seggi dividendoli in base ai voti complessivi di lista. L’analisi mostra una buona frammentazione politica, con l’Union Valdôtaine in testa con 5 seggi, seguita dai Federalisti Progressisti - PD - PSI con 4. Forza Italia, La Renaissance Valdôtaine e Fratelli d’Italia ottengono 3 seggi ciascuno, mentre Stella Alpina, Alleanza Verdi Sinistra e Lega ne conquistano 2. Alle liste più piccole (Valle d’Aosta Aperta, Pour l’Autonomie e REV) resta 1 consigliere a testa. Le riserve, utili in caso di surroga, sono state individuate in Forza Italia - PPE e La Renaissance Valdôtaine.
Lista
Seggi
Union Valdôtaine
5
Federalisti Progressisti - PD - PSI
4
Forza Italia - PPE
3
La Renaissance Valdôtaine
3
Fratelli d'Italia
3
Stella Alpina - RV
2
AVS - Europa Verde - SI
2
Lega
2
Valle d'Aosta Aperta
1
Pour l'Autonomie
1
REV
1
Riserve
Lista
Quoziente
Forza Italia - PPE
455.5
La Renaissance Valdôtaine
449.75
I voti di preferenza di tutti i candidati
DI SEGUITO PUBBLICHIAMO PER OGNI LISTA I 10 CANDIDATI CHE HANNO OTTENUTO PIù PRESERENZE
1 - REV-
ROCCO Raffaele
FADDA Valeria
529
3,62%
TEDESCO Samuele
245
RAMOLIVAZ Ilaria
89
BREGOLI Matteo
83
AGOSTINO Martina
47
NICOTRA Marta
32
MAULICINO Valentina
29
EZZEMMAL Mohamed Amine
24
HAMZA Ghada
23
ANILE Matteo
22
FERRARO Carolina
21
2 - STELLA ALPINA VALLÉE D'AOSTE - RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN
ROCCO Raffaele
FADDA Valeria
1.173
8,02%
SALERNO Simonetta
217
CARRADORE Monica
155
MUNIER Nicolò Carlo
147
LETEY Ivo
111
CERVA Maurizio
94
CERRUTI Antonio
92
BIONAZ Davide
85
MARINARO Paola Lucia
81
MAIETTI Sara
80
COCCO Marco
78
3 - FEDERALISTI PROGRESSISTI VALLE D'AOSTA - PD - + AOSTA - PSI
ROCCO Raffaele
FADDA Valeria
2.114
14,46%
FORCELLATI Clotilde detta Titti
262
LAZZAROTTO Cecilia
260
TONINO Luca
258
TIMPANO Sara
163
CAVERI Silvia
159
TRIPODI Paolo
149
FOSSÀ Umberto
121
CREA Antonio
111
SAGGESE Pietro
86
EVASPASIANO Valentina
78
4 - POUR L'AUTONOMIE - PER L'AUTONOMIA
ROCCO Raffaele
FADDA Valeria
560
3,83%
GIOVINAZZO Giorgio
168
SCHIAVELLO Monica
75
PIFFARI Antonello
59
ALLERA LONGO Enrico
57
NOTARI Mattia
49
FANNAN Hicham
46
CALIPARI Manila
40
DI PIETRANTONIO Bonifacio
40
SAGARIA Federica
40
DAL GRANDE Alex
35
5 - UNION VALDÔTAINE
ROCCO Raffaele
FADDA Valeria
2.361
16,15%
SAPINET Alina
383
GHELLER Marco
348
COMETTO Corrado
333
BAL Giuseppina detta Giusy
226
COQUILLARD Stefano
210
HUGONIN Sylvie
190
CHARBONNIER Julien
154
DAVÌ Enrico
145
VIERIN Ettore
137
FAPPERDUE Ilaria
135
6 - ALLEANZA VERDI SINISTRA - EUROPA VERDE - SI SINISTRA ITALIANA
TORRIONE Eugenio
FOLETTO Katya
1.073
7,34%
FEDI Gianpaolo
122
NASSO Manuela
120
BURGAY Sarah
82
MASSA Gabriella
70
TREVES Alessio
63
BEN ISSA Feiza
60
DE ROSA Loredana
35
RICCARDI Stéphanie
28
BROCCOLATO Fabio
26
PIRRELLO Isabella
22
7 - LEGA SALVINI VALLÉE D'AOSTE
GIRARDINI Giovanni
FURCI Sonia
1.004
6,87%
SPIRLI Sylvie
179
VARETTI Flavia Giulia
125
DA RIN DE LORENZO Matteo
78
JORIOZ Alberto
71
CAMPO Simona
65
CERA Gianni
59
LAI Sandro
52
TRUPPI Fabio
51
SCARPA Luca
44
GALVANI Andrea
34
8 - FORZA ITALIA BERLUSCONI - PARTITO POPOLARE EUROPEO
GIRARDINI Giovanni
FURCI Sonia
1.822
12,46%
MEHMETI Refat detto Tati
170
CHUC Christian
137
MARCHESANO Antonio
118
MANCUSO Silvestro
110
MAMMOLITI Giuseppe
109
RASO Patrick
98
PICA Claudio
91
PASSERI Ivano
81
RUGGIERO Patrizia
79
DELFINO Giuseppina detta Giusy
75
9 - LA RENAISSANCE VALDÔTAINE
GIRARDINI Giovanni
FURCI Sonia
1.799
12,31%
DATTOLA Cristina
222
VIGLINO Arianna
210
PAPALIA Davide
145
BIONAZ Maria Sole
111
TILLIER Alessandro
105
SCAPOLI Rossana
96
MESTIERI Roberto
94
CAGNINEY Jenny
89
BASSINO Adriana
69
CINTORI Lorenzo
64
10 - FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI
GIRARDINI Giovanni
FURCI Sonia
1.377
9,42%
CIPOLLONE Giuseppe Manuel
193
LATTANZI Luca
116
LAGANA' Carlo
83
VIVOLI Andrea Paolo Sebastiano
53
NOGARA Gianfranco
47
PODIO André
38
DE LORENZIS Monique
36
MUSUMECI Alessandra
36
BERTONE Erica
31
GIANNATTASIO Stephanie
30
11 - VALLE D'AOSTA APERTA - ÉCOLOGIE ET PROGRÈS
FOTI Diego
GIORDANO Chiara
806
5,51%
BOCCAZZI Luciano
57
BERARD Chiara detta Isabelle
56
CARPINELLO Carola
47
CAVALLARO Nicolas
44
MANAZZALE Valter
43
NICCO Jessica
38
CAMILLETTI Flavia
36
NERI Patrizia
33
PASQUETTAZ Solange
32
GUICHARDAZ Elisa
31