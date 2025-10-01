Alleanza Verdi e Sinistra apre al dialogo per il ballottaggio di Aosta

La partita politica ad Aosta non è ancora chiusa. In vista del ballottaggio del prossimo 12 ottobre, l’Alleanza Verdi-Sinistra-Valle d’Aosta rompe gli indugi e si rivolge direttamente ai due candidati che si contenderanno la guida del Comune, Rocco e Fadda, e alle rispettive forze di coalizione.

«Esprimiamo il nostro interesse e la nostra disponibilità a incontrare i candidati Rocco e Fadda e le forze politiche che li sostengono, al fine di un confronto franco e costruttivo su alcuni temi che riteniamo rilevanti per la città di Aosta», si legge nella comunicazione firmata da Elio Riccarand. Una presa di posizione che, più che un semplice atto di cortesia, appare come un segnale politico forte in un contesto elettorale incerto, dove i voti della sinistra ecologista potrebbero diventare decisivi.

Riccarand parla di «occasione per chiarire le rispettive visioni e offrire agli elettori e alle elettrici un quadro trasparente delle possibili sinergie in campo». Una formula che apre la strada a un dialogo, ma senza rinunciare all’autonomia e alla coerenza del percorso politico fin qui seguito dall’Alleanza.

La mossa dei Verdi-Sinistra introduce un elemento di tensione e curiosità nella campagna elettorale. Chi, tra Rocco e Fadda, accetterà per primo l’invito? E soprattutto: quale sarà il terreno comune, se mai ci sarà, tra i programmi dei due contendenti e le priorità della sinistra ambientalista e civica?

A pochi giorni dal ballottaggio, i giochi di alleanze e le aperture reciproche ridisegnano il quadro politico della città. Quel che è certo è che l’elettorato valdostano avrà davanti a sé non solo due candidati, ma anche la prova della loro capacità di ascolto e di sintesi politica.