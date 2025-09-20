GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

FFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Sono stati nominati i membri esterni del Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL) e ricostituito lo stesso per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. È stato inoltre approvato lo schema di contratto d’opera di natura intellettuale, finalizzato a disciplinare i rapporti contrattuali tra la Regione e i/le componenti esterni/e.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono stati assegnati fondi vincolati all’Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti” di Aosta per l’acquisto, da parte del Centro territoriale di supporto (CTS), di dispositivi personali di fruizione. Tali dispositivi saranno ceduti, attraverso le istituzioni scolastiche, in comodato d’uso alle famiglie e utilizzati come strumenti compensativi per gli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato lo schema di convenzione tra l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Regione per il completamento della Carta Geologica ufficiale d’Italia (CARG) – Foglio geologico n. 092 “Verrès”. È stata inoltre autorizzata l’acquisizione dei servizi correlati alla convenzione, da svolgersi negli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. La realizzazione della Carta Geologica rappresenta un valido strumento per lo studio delle condizioni del territorio, l’individuazione dei fenomeni che possono generare calamità, la determinazione del livello di pericolosità e l’identificazione delle zone a rischio.

È stata presa in esame la deliberazione relativa alla “Approvazione delle modalità di concessione del contributo straordinario ai comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses e Valsavarenche per interventi di riqualificazione dell’area del colle del Gran San Bernardo e per la realizzazione di un punto di informazione turistica”.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati i requisiti organizzativi per l’erogazione delle attività socio-sanitarie territoriali e domiciliari per le persone affette da demenza e/o disturbi cognitivi, insieme alle relative tariffe.

È stato approvato l’accordo di collaborazione tra la Regione, l’Azienda USL della Valle d’Aosta e il Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Università degli Studi di Torino per la realizzazione del progetto denominato “Ultra” – Università in liaison con il polo traumatologico alpino della AUSL VdA.

Nell’ambito della stagione venatoria 2025-2026, sono stati approvati il Piano regionale di monitoraggio sanitario sugli ungulati e carnivori selvatici e lo schema di convenzione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per l’esecuzione del Piano stesso.

È stata approvata l’istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership del “Centro servizi per il contrasto alla povertà della Valle d’Aosta – servizi per la residenza fittizia”, per il periodo indicativo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2028.

È stato approvato lo schema progetto nell’ambito delle azioni da finanziare attraverso il Fondo nazionale per le politiche della famiglia, per l’anno 2025.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono stati approvati, a consuntivo per la stagione 2024-2025, gli interventi a sostegno delle spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo, sostenute dai gestori o dagli incaricati della gestione delle piste.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione di un contributo straordinario di 50 mila euro all’Associazione Valdostana Maestri di Sci per l’anno 2025.

È stata inoltre approvata la concessione di un’integrazione, per il 2025, di 100 mila euro al finanziamento previsto a favore dell’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, al fine di consentire la realizzazione di materiale informativo e promozionale destinato agli uffici del turismo territoriali.