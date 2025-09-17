MONTAGNA VDA: La Fabrique – Covarey (Champdepraz)

Il sito www.trekeau.it, è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.



La prima tappa Trek’Eau:

La Fabrique – Covarey (Champdepraz)

Il percorso non è troppo impegnativo e poco frequentato, si snoda tra boschi di latifoglie e

conifere, ai margini dei calanchi.

Il percorso inizia dalla sede del Parco naturale Mont Avic e segue un percorso a tornanti che ci

porta nei pressi del municipio, dove è possibile ammirare alcune sculture in legno.

Poco oltre, nei pressi della chiesa, troviamo una panchina in legno con due anziani che ci

aspettano; da questo punto si gode un'ottima vista su tutto il fondovalle.

Oltre, possiamo ammirare dall’alto le pozze del torrente Chalamy, molto conosciute per il

canyoning.

L’arrivo a Covarey, con la vista mozzafiato sul Mont Avic, concluderà la nostra escursione.



Per maggiori informazioni:

https://www.trekeau.it/itinerario/la-fabrique-champdepraz-covarey-champdepraz/