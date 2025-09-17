MONTAGNA VDA: La Fabrique – Covarey (Champdepraz)

Il sito www.trekeau.it, è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.
La prima tappa Trek’Eau:
La Fabrique – Covarey (Champdepraz)
Il percorso non è troppo impegnativo e poco frequentato, si snoda tra boschi di latifoglie e
conifere, ai margini dei calanchi.
Il percorso inizia dalla sede del Parco naturale Mont Avic e segue un percorso a tornanti che ci
porta nei pressi del municipio, dove è possibile ammirare alcune sculture in legno.
Poco oltre, nei pressi della chiesa, troviamo una panchina in legno con due anziani che ci
aspettano; da questo punto si gode un'ottima vista su tutto il fondovalle.
Oltre, possiamo ammirare dall’alto le pozze del torrente Chalamy, molto conosciute per il
canyoning.
L’arrivo a Covarey, con la vista mozzafiato sul Mont Avic, concluderà la nostra escursione.
Per maggiori informazioni:
https://www.trekeau.it/itinerario/la-fabrique-champdepraz-covarey-champdepraz/