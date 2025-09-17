 / Montagna VdA

Montagna VdA | 17 settembre 2025, 12:00

MONTAGNA VDA: La Fabrique – Covarey (Champdepraz)

Possiamo ammirare dall’alto le pozze del torrente Chalamy, molto conosciute per il canyoning

MONTAGNA VDA: La Fabrique – Covarey (Champdepraz)

Il sito www.trekeau.it, è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.
 

La prima tappa Trek’Eau: 

La Fabrique – Covarey (Champdepraz)
Il percorso non è troppo impegnativo e poco frequentato, si snoda tra boschi di latifoglie e
conifere, ai margini dei calanchi.

Il percorso inizia dalla sede del Parco naturale Mont Avic e segue un percorso a tornanti che ci
porta nei pressi del municipio, dove è possibile ammirare alcune sculture in legno.

Poco oltre, nei pressi della chiesa, troviamo una panchina in legno con due anziani che ci
aspettano; da questo punto si gode un'ottima vista su tutto il fondovalle.

Oltre, possiamo ammirare dall’alto le pozze del torrente Chalamy, molto conosciute per il
canyoning.

L’arrivo a Covarey, con la vista mozzafiato sul Mont Avic, concluderà la nostra escursione.

Per maggiori informazioni:
https://www.trekeau.it/itinerario/la-fabrique-champdepraz-covarey-champdepraz/

Sergio Enrico/ascova

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore