MONTAGNA VDA: Il video di Trek’EauTrek’Eau

Il sito www.trekeau.it è online: navigate nel sito e scaricate la APP.
Il video di Trek’Eau
Clicca sul link per vederlo:
https://www.youtube.com/watch?v=dXE57rf4Lm8
Su YouTube abbiamo pubblicato il video del percorso di Trek’Eau, un itinerario di sette giorni che da Champdepraz porta fino al Forte di Bard attraversando il Parco Naturale Mont Avic.
Nel breve video potrai ammirare alcuni dei tanti laghi che si incontrano lungo il percorso e scoprire altre perle del territorio.
Dura tre minuti, ma riesce a valorizzare al meglio questa parte della Valle d’Aosta. Guardalo: non te ne pentirai!
Nelle prossime settimane approfondiremo le varie tappe.