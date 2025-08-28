MONTAGNA VDA: Pontey – Monte Barbeston

Il progetto “Cervino-Outdoor” è on-line: navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a Pontey – Monte Barbeston.

Si tratta di una vetta molto frequentata dal versante di Champdepraz, da cui è possibile iniziare l’escursione a una quota più elevata. Da questo versante, invece, la parte bassa del percorso si sviluppa quasi interamente nel bosco, piacevole da affrontare soprattutto nel periodo estivo.

Dal colle alla vetta si percorre un crestone molto panoramico. La cima è un ottimo belvedere sia sulle montagne della Valle d’Aosta, sia sulla bassa valle e sulla pianura canavesana.

Il percorso è piuttosto lungo e richiede un buon allenamento.

Per maggiori informazioni – scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS – consultate il sito:

👉 www.cervino-outdoor.it/itinerari/monte-barbeston