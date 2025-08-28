"Autonomia in Azione: L'Union Valdôtaine Presenta la Lista per le Regionali 2025"

L'Union Valdôtaine (UV) si prepara alle elezioni regionali del 28 settembre con una lista rinnovata di 35 candidati, tra cui sindaci, assessori e giovani promettenti. Il programma, il 'Patto per la Valle d'Aosta', punta su un'economia resiliente, un territorio sicuro e una comunità coesa, mettendo al centro i valori dell'autonomia e del benessere della comunità valdostana.

La lista dell'Union Valdôtaine per le elezioni regionali del 28 settembre 2025 è composta da 35 candidati, tra cui 12 attualmente ricoprono ruoli di sindaci, vicesindaci, assessori o consiglieri comunali. Altri hanno servito in passato nelle amministrazioni comunali. Questa composizione riflette un equilibrio tra esperienza e rinnovamento, con una forte presenza di giovani pronti a mettere le loro competenze al servizio della comunità.

Il programma presentato dall'Union Valdôtaine, intitolato 'Patto per la Valle d'Aosta', non è un semplice elenco di buoni propositi, ma un piano d'azione dettagliato con obiettivi chiari e un solido impegno finanziario. Ogni proposta, dalla realizzazione del nuovo ospedale alla transizione energetica, dal sostegno alle imprese al potenziamento dell'università, è pensata per costruire una Valle d'Aosta più forte, più equa e più sostenibile.

L'Union Valdôtaine si presenta come il garante dello sviluppo dell'autonomia e del benessere della comunità valdostana. Con una lista che rappresenta tutte le sfaccettature del territorio, l'UV intende rafforzare l'autogoverno e promuovere una politica che risponda alle esigenze locali. L'alleanza con Pays d'Aoste Souverain sottolinea l'impegno condiviso per la difesa dei diritti, degli interessi e dell'autonomia della Valle d'Aosta in un contesto di profonde trasformazioni.

Con una lista di candidati esperti e motivati, e un programma concreto e ambizioso, l'Union Valdôtaine si propone di guidare la Valle d'Aosta verso un futuro più autonomo, equo e sostenibile. Le elezioni regionali del 28 settembre rappresentano un'opportunità per riaffermare i valori dell'autonomia e del benessere della comunità valdostana.