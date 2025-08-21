MONTAGNA VDA: Châtillon – Zerbion

Il progetto “Cervino-Outdoor” è on-line: navigate nel sito e scaricate la app.
Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Oggi andiamo a Châtillon – Zerbion.
L’altitudine non è elevata, ma lo Zerbion garantisce uno dei panorami più ampi della Valle d’Aosta e su tutti i suoi 4.000.
Dalla cima si vede l’intera valle centrale sino oltre Aosta.
Molto frequentata dal versante della Val d’Ayas, è invece meno percorsa da questo lato.
La salita alterna tratti di strada rurale e di bosco, per poi raggiungere il lungo crestone finale che domina la valle centrale.
Sulla vetta si trova una grande Madonna, portata su dagli alpini.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e traccia GPS:
👉 https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/zerbion/