La Vallée d’Aoste se prépare aux urnes pour le renouvellement du Conseil de la Vallée et des administrations communales

La Vallée d’Aoste : entre bulletin de vote et bulletin météo, on attend le grand cirque du 28 septembre

En Vallée d’Aoste, l’automne commencera plus tôt cette année : dès le 28 septembre, on sortira les urnes, les stylos et… les grands sourires de campagne. On élira tout à la fois le Conseil de la Vallée, les maires et les conseils communaux. Bref, une seule journée pour redistribuer les cartes, changer la donne… ou confirmer que tout change pour que rien ne change.

Dans les bars et sur les places, on murmure que les alliances se font et se défont plus vite qu’un parapluie dans un orage d’août. Les promesses fleurissent, les photos officielles se multiplient, et les voltagabbana (pardon, les “convertis de dernière minute”) trouvent soudain des convictions toutes neuves. Même la météo s’adapte : on annonce des éclaircies stratégiques à l’heure des marchés et de petits nuages pendant les débats.

Au niveau régional, les mêmes grands classiques : autonomie, bilinguisme, énergie, santé. Tout le monde promet, tout le monde jure, et tout le monde évite soigneusement de dire comment on va payer la facture. Au niveau communal, c’est plus simple : on promet des routes lisses, des poubelles vidées et des fêtes de village inoubliables.

Les électeurs, eux, observent. Certains sont déjà lassés, d’autres amusés. Mais tous savent qu’en Vallée d’Aoste, un sourire dans la rue ou une poignée de main au marché peut valoir plus qu’un programme électoral de vingt pages. Alors, d’ici au 28 septembre, on se prépare à un festival de bonne humeur, d’amnésie sélective et de déclarations enflammées… qui, dès octobre, risquent de finir dans le tiroir des “souvenirs de campagne”.