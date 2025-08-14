MONTAGNA VDA: CHAMOIS COL DI NANNAZ

Il progetto "Cervino-Outdoor" è on-line: navigate nel sito e scaricate l’app.
Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Oggi andiamo a CHAMOIS
COL DI NANNAZ
La salita, pur avendo un buon sviluppo, non presenta tratti particolarmente ripidi.
Durante il percorso si passa nei pressi dei resti di un insediamento preistorico e di uno dei pochi inghiottitoi della Valle d’Aosta.
L’arrivo al Col di Nannaz offre una vista spettacolare sul Monte Rosa.
Per maggiori informazioni — scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS:
https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/col-di-nannaz/