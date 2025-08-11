Reclutamento personale medico

Le domande di ammissione all’ultima batteria di 17 concorsi per dirigenti medici, chiusa il 17 luglio, hanno registrato numeri mai raggiunti negli anni scorsi: si sono candidati in 106 medici tra specialisti e specializzandi. Punte di 24 domande per Pneumologia, 23 per Ortopedia e 9 Radiodiagnostica. Anche per il concorso per 50 infermieri i candidati sono numerosi: si sono iscritti in 89.

“Sono numeri che non si vedevano da molti anni - dice il Direttore Generale USL Massimo Uberti -. Anche se ci sono molti specializzandi tra gli iscritti e la partecipazione effettiva dovrà essere confermata in sede di prove, questo significa comunque una rinnovata attrattività per la nostra azienda di sanità pubblica e un importante bacino per popolare le nostre graduatorie, al di là dei posti a bando. L'unico concorso andato deserto è quello di Medicina trasfusionale, purtroppo in forte carenza di nuovi professionisti ormai da tempo. Su questo stiamo attivando altre soluzioni, come la telerefertazione”. “Naturalmente – prosegue il Direttore Generale - adesso è necessario fare in modo che tutti questi candidati si trasformino in iscritti che effettivamente si presentino ai concorsi. Per questo è fondamentale continuare con le attività di comunicazione sulle opportunità di crescita professionale che offriamo in modo da favorire la partecipazione effettiva alle prove concorsuali. Comunque nella ormai nota e direi cronica (e lo sarà ancora per diversi anni) carenza di personale medico a livello nazionale questo notevole afflusso di candidati rappresenta per noi un risultato importante da coltivare, e un segnale che ci indica che, nonostante le criticità da affrontare per il nostro Sistema sanitario siano molte, la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. A questo proposito un grande ringraziamento va anche ai nostri uffici amministrativi, alla SC Sviluppo delle Risorse umane, impegnati in questo settore, nonché ai nostri Direttori di Struttura che già sono stati coinvolti nella diffusione dei concorsi e hanno compiuto un lavoro egregio di scouting, di contatto con le Scuole di Specializzazione, di rete tra Aziende sanitarie”.

Per favorire il reclutamento, l'Azienda USL Valle d'Aosta ha adottato e implementato una serie di azioni strategiche, investendo in campagne di promozione dei concorsi attraverso un approccio omnicanale (Social media) e una landing page dedicata sul sito aziendale. Anche la promozione di programmi di formazione continua e sviluppo delle competenze del personale esistente sono prioritari per garantire un team altamente qualificato e motivato, fonte di attrattività.

Nel dettaglio la risposta ai concorsi è la seguente:

Medicina Interna: n. 8 domande

Neuropsichiatria Infantile: n. 4 domande

Psichiatria: n. 5 domande

Neurologia: n. 4 domande

Malattie dell'Apparato Respiratorio: n. 24 domande

Medicina Fisica e Riabilitazione: n. 2 domande

Chirurgia Vascolare: n. 3 domande

Urologia: n. 4 domande

Ostetricia e Ginecologia: n. 4 domande

Radiodiagnostica: n. 9 domande

Medicina Trasfusionale: nessuna domanda

Anatomia Patologica: n. 2 domande

Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica: n. 5 domande

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero: n. 4 domande

Statistica Sanitaria e Biometria: n. 5 domande

Ortopedia e Traumatologia: n. 23 domande