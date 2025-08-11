Ancora posti disponibili al corso di laurea in Infermieristica di Aosta

Ci sono ancora posti disponibili per il Corso di Laurea triennale in Infermieristica nella sede di Aosta, presso l’“ex maternità”, in via Saint Martin de Corléans 248. Ad oggi si sono preiscritti 18 studenti sui 30 posti attivati con la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino per l’anno accademico 2025/2026.

Per iscriversi al test nazionale delle professioni sanitarie c’è ancora tempo fino alle ore 15:00 del 25 agosto: per chi vuole studiare nella sede di Aosta è semplicemente necessario inserirla come prima scelta (sulle tre da opzionare).

L’opportunità di studiare Infermieristica in Valle, aperta ai residenti in Valle e non, è frutto di un protocollo d’intesa, rinnovato ogni 3 anni, tra Regione Autonoma Valle d’Aosta, Università degli Studi di Torino e Azienda USL. L’obiettivo è potenziare il personale sanitario del Servizio sanitario regionale sulla base di una programmazione dei fabbisogni aggiornata ogni anno.

Per accedere al primo anno i candidati dovranno sostenere un test nazionale di ammissione previsto per l’8 settembre 2025 presso Lingotto fiere di Torino. La procedura della preiscrizione è solo online accedendo al portale www.unito.it.

I requisiti di ammissione al Corso di laurea sono il diploma di Scuola superiore e il superamento del test. Non è prevista la prova di accertamento di lingua francese.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del Corso di laurea in Infermieristica di Aosta (telefono 0165 546036 o 546037) oppure possono scrivere all’indirizzo e-mail acli@ausl.vda.it o studiaconnoi@ausl.vda.it e consultare la landing page dedicata del sito dell’Azienda USL della Valle d’Aosta studiaconnoi.ausl.vda.it.

Il bando, dove sono specificati gli argomenti oggetto delle domande del test di ammissione, è consultabile a questo link: https://medtriennaliao.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=nlrh

Il 13 agosto, dalle ore 15:00 alle 17:00 nella sede della “ex maternità” di Aosta, in via Saint Martin de Corléans 248, al 2° piano, si svolgerà l’ultimo appuntamento di “Incontriamoci d’estate”, la serie estiva di incontri dedicati all’orientamento post diploma e a consigli sul test di ammissione. L’accesso è libero, senza prenotazione.