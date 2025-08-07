Union Valdôtaine et Pays d’Aoste Souverain : une alliance pour la souveraineté valdôtaine

Hier, mardi 6 août, dans les locaux du Siège central, les représentants de l’Union Valdôtaine et du mouvement Pays d’Aoste Souverain se sont réunis pour officialiser une entente politique stratégique. Un moment que les deux parties décrivent comme fondamental : « conscients des défis majeurs auxquels la Vallée d’Aoste est confrontée en cette période de mutations économiques, sociales et institutionnelles, et soucieux de défendre les droits, les intérêts et l’autonomie de notre région ».

Ce pacte, plus qu’une simple coopération électorale, reflète une convergence de visions politiques mûrement réfléchie. Les deux mouvements rappellent avoir toujours partagé la conviction qu’« un front politique uni est essentiel pour défendre efficacement les intérêts de la Vallée d’Aoste ». Dans un climat politique fragmenté, la recherche d’unité devient presque un acte de résistance. L’accord scelle donc une volonté d'agir ensemble dans un esprit de responsabilité collective.

Le cœur du rapprochement réside dans une affinité profonde, une base idéologique commune : « C’est dans cet esprit renouvelé, et face à des convergences idéales évidentes — notamment exprimées à l’article 2 de ses statuts : “l’Union Valdôtaine s’engage à réaliser la souveraineté politique du Val d’Aoste par les voies démocratiques afin de seconder l’aspiration du peuple à l’autogouvernement dans le cadre d’une Europe unie des peuples” — qu’est née l’union entre l’Union Valdôtaine et Pays d’Aoste Souverain. »

Les discussions, amorcées il y a plusieurs semaines, se sont accélérées ces derniers jours, alors que le calendrier électoral oblige les forces politiques à des choix clairs. Il ne s’agit pas, précisent les deux formations, d’un simple calcul arithmétique, mais bien d’un projet commun enraciné dans la défense de l’identité valdôtaine. « Cette alliance marque une nouvelle étape dans la construction d’une Vallée d’Aoste unie et fière de son identité, dans le respect des institutions démocratiques et des aspirations de son peuple. »

L’accord prévoit que Pays d’Aoste Souverain intègre pleinement la campagne électorale en s’insérant dans la liste de 35 candidats de l’Union Valdôtaine. Cette ouverture est perçue comme un geste de reconnaissance politique et comme la volonté de bâtir un front commun sans diluer les spécificités de chacun. « L’Union Valdôtaine s’engage à réserver une place sur sa liste de 35 candidats au mouvement Pays d’Aoste Souverain », stipule l’accord.

Si la campagne électorale s’annonce intense, ce nouveau pôle autonomiste entend porter haut et fort ses priorités : la défense de l’autonomie statutaire, le respect de la culture et de la langue, le développement durable, la justice sociale. Des thèmes chers à l’électorat valdôtain, souvent lassé des querelles de personnes et des alliances instables.

Ce rapprochement pourrait aussi, à terme, redessiner l’échiquier politique régional. En assumant ensemble une démarche souverainiste moderne, l’Union Valdôtaine et Pays d’Aoste Souverain misent sur un retour aux fondamentaux : l’autogouvernement, la participation populaire, et la centralité de l’intérêt valdôtain dans toutes les politiques publiques. À l’heure où l’autonomie semble parfois vidée de sa substance, ce nouvel accord entend réactiver son potentiel politique.

Reste à voir quelle sera la réaction des autres formations autonomistes et des électeurs. Mais une chose est certaine : la Vallée d’Aoste entre dans une phase électorale marquée par des recompositions profondes. Et cette alliance est l’un des premiers signaux forts.