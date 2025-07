La Vallée d’Aoste au 35e Salon International du Livre de Montagne de Passy

Le Salon de Passy, un rendez-vous important pour les libraires et éditeurs spécialisés de tout l’arc alpin, sera animé par de nombreux événements, conférences, tables rondes et prix littéraires.

Le Salon international du livre de montagne de Passy en Haute-Savoie est une occasion pour faire connaître des initiatives culturelles de l’administration régionale à tous les passionnés du livre de montagne et de la culture alpine. Cet événement est non seulement une manifestation culturelle et touristique, mais également un véritable lieu de partage de la culture et du patrimoine commun, de rencontres d’éditeurs, libraires, spécialistes du livre ancien, différentes institutions et nombreux auteurs, offrant ainsi une opportunité précieuse pour consolider les liens entre la Vallée d’Aoste et la Haute-Savoie.

À Passy les visiteurs pourront apprécier les catalogues d’art édités à l’occasion des expositions organisées par la Région, voire les expositions ouvertes à Aoste, comme L’autre Picasso. Retour aux origines, au Musée Archéologique Régional, Brassaï. L’œil de Paris, au Centre Saint-Bénin et Aoste et Pompéi. Reflets de la Concordia augustéenne aux origines de l’Empire au Megamuseo.