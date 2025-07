Cime Bianche, memoria corta e piani opachi: una funivia che divide

Denuncia dell’associazione Ripartire dalle Cime Bianche contro decisioni politiche non trasparenti e progetti giudicati insostenibili.

"A fine legislatura, il governo regionale, le società Monterosa e Cervino, con l’asservimento dei comuni di Ayas e Valtournenche, hanno deciso – senza alcun confronto in Consiglio regionale – di avviare l’iter per un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di una linea funiviaria nel Vallone delle Cime Bianche. Una decisione basata sul NULLA.

Questa scelta deriverebbe dal “lavoro” delle società funiviarie per individuare la “migliore” tra le cinque soluzioni esaminate nel ponderoso studio di fattibilità presentato nel marzo 2023 e per due anni dimenticato in un cassetto.

In realtà, lo studio – pur evitando il nodo centrale del divieto di realizzare nuovi impianti di risalita nel Vallone – metteva in luce l’insensatezza e l’insostenibilità complessiva del collegamento. La Valutazione di incidenza esprimeva un giudizio negativo su tutte e cinque le ipotesi, individuando la soluzione 5) come “obbligata” perché di minore impatto (si veda la pagina 231 del documento VINCA – 001_rev1).

Nel frattempo, nulla è cambiato: non esiste ancora alcun Docfap (Documento di fattibilità delle alternative progettuali) da sottoporre a VAS (Valutazione ambientale strategica), passaggio indispensabile prima di qualunque altra decisione. Decisioni che, qualora venissero assunte, potrebbero configurare un danno erariale a carico dei soggetti interessati, dal momento che l’opera risulta irrealizzabile.

È triste constatare come, alla vigilia delle elezioni regionali, alcune forze politiche tornino ad agitare lo spettro di una linea funiviaria: inutile, devastante per la testata della Val d’Ayas, divoratrice di fondi pubblici, utile soltanto ad alimentare le attese di una speculazione immobiliare sempre più in mano a soggetti esterni. Il tutto invece di costruire una strategia capace di valorizzare le peculiarità del territorio e affrontare le vere emergenze: carenza di trasporto pubblico verso il capoluogo, Torino e Milano (e i rispettivi aeroporti), e impossibilità di accesso alla casa per nuovi residenti e lavoratori, stabili o stagionali".

L’associazione Ripartire dalle Cime Bianche continuerà:

da un lato, a monitorare ogni atto amministrativo passibile di azione legale;

dall’altro, a far crescere dal basso una visione alternativa, in grado di ricostruire comunità e offrire alle nuove generazioni opportunità di lavoro qualificato e di rigenerazione sociale e territoriale.

Prossimi appuntamenti concreti: