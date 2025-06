Velina Rossonera e Arcobaleno

Budapest, 200 mila cuori contro Orbán

Orban se l’è presa in faccia, e stavolta non è un modo di dire. Il Pride di Budapest ha portato in piazza duecentomila persone, coriandoli e rossetti, e anche qualche cartello che ritraeva il premier ungherese con trucco pesante e sguardo perplesso. Gli hanno risposto con l’amore, lui con la polizia. Schlein commenta: «Inquietante il silenzio del nostro governo». E come darle torto? La Meloni tace, Salvini si gira dall’altra parte, ma sotto sotto brindano a goulash e illiberalismo. D'altronde il loro modello è quello: Orban, Putin, Le Pen e compagnia becera.

Intanto, nel nostro piccolo, si fa finta di niente. E anche i tg della RAI – sempre più sonnambuli – ignorano la notizia. Ma noi no: #OrboOrbán, ci vediamo alla prossima sfilata. A colori.

Se la piazza puzza…

Place Chanoux, cuore pulsante di Aosta. Turisti, eventi, foto, matrimoni. Ma anche una puzza pestilenziale che, da anni, stende chiunque osi respirare a pieni polmoni vicino a quel famigerato tombino senza sifone. Non serve un miracolo, basterebbe un bicchiere d’acqua e un minimo di attenzione. Invece niente.

Geometri, tecnici, ingegneri comunali – ce n’è uno ogni tre metri quadrati – e nessuno che si curi di rimettere a posto il buco dell’inferno. Nel frattempo, l’IVAT (traslocato lì da poco) si becca anche l’olezzo in sala, non esattamente il massimo per promuovere la cultura valdostana. Una betonega ci sussurra: «Altro che odore di alpini… qui ci vuole il profumo della politica onesta». Ma per ora, niente. Solo tanfo.

Chi votiamo? Tombino per tombino…

«Mi turerò il naso e voterò», diceva Montanelli. Oggi ad Aosta ti tappi il naso prima ancora di sapere per chi. Il panorama è desolante.

Qualcuno rimpiange Gianni Nuti: "Persona onesta, cólta, per bene. Escluderlo è un errore madornale."

E mentre si discute se introdurre o no l’elezione diretta del sindaco, i “politichini” stanno – secondo un altro commento pepato – “dentro al tombino a produrre miasmi”. Immagine potente. E purtroppo realistica.

Gossipino UV

Corre voce – confermata da più consiglieri e assessori – che un ex rampante dell’Union Valdôtaine stia per tornare in pista in vista delle prossime elezioni. Ma c’è un problema: pare che abbia avuto un incidente in auto e che se la sia data a gambe per evitare seccature. Poi, dicono, si sarebbe messo d’accordo privatamente con la famiglia della persona investita. Se così fosse, altro che ritorno: ci vorrebbe un'uscita definitiva.

Cervinia, il bluff continua

Un anno dopo l’alluvione, niente soldi promessi, nessun vero intervento. Lo scrive La Stampa e lo confermano i cittadini. Le attività sono state riaperte a spese dei privati, l’unico cantiere è quello per l’area giochi (no, non è una battuta).

Un cittadino di Avouil ricorda amaramente: «Nel 2017 ho perso tutto per una frana in una zona dichiarata sicura, con tanto di licenza comunale. Dopo 8 anni e 1200 pagine d’indagini, sto ancora aspettando i rimborsi».

E poi si parla di fiducia nelle istituzioni…

La politica valdostana – tra tanfi, tombini, candidati latitanti e ritorni ambigui – continua a girare in tondo. Ma l’aria nuova non arriva dai ventilatori, arriva dalla piazza, da chi non si rassegna, da chi pretende risposte.

E se proprio non cambia nulla, facciamo come a Budapest: una parrucca, un cartello e via in corteo. Almeno si respira meglio.