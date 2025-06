MONTAGNA VDA: BELLECOMBE – VALMERIANA

Il progetto Cervino-Outdoor è online: navigate nel sito e scaricate la app.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a Châtillon

BELLECOMBE – VALMERIANA



Il sito di Valmeriana è un luogo particolare, in cui per millenni sono state estratte delle macine utilizzate in tutto il Nord Italia.

La roccia ha un impasto tenero, mentre al suo interno vi sono durissimi cristalli di granato e cloritoide.

La duttilità del materiale permetteva di modellare facilmente la macina, garantendo comunque — grazie alla presenza dei cristalli — una buona resistenza della pietra nella frantumazione del cereale.

Il percorso si snoda interamente nel bosco. Verso la fine, un roccione che emerge tra gli alberi regala un bel panorama sul fondovalle e sulla Valtournenche, con il Cervino sullo sfondo.

Per visitare la grotta alta, è utile avere con sé una buona torcia.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e traccia GPS:

👉 https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/bellecombe-valmeriana/