Valle d'Aosta scende in piazza con una serie di banchetti informativi nel cuore della Regione

La Sezione Regionale Valle d'Aosta di Democrazia Sovrana Popolare è lieta di annunciare una serie di banchetti informativi che si terranno nelle prossime settimane su tutto il territorio regionale. Un'occasione imperdibile per la cittadinanza valdostana di incontrare i rappresentanti del movimento, discutere le proposte chiave e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più sovrano e giusto per la nostra Valle.

"Siamo convinti che la vera democrazia si costruisca dal basso, attraverso il confronto diretto con i cittadini," dichiara Manuele Pagan ex Coordinatore Regionale di DSP Valle d'Aosta. "Questi banchetti rappresentano un momento fondamentale per ascoltare le esigenze del nostro territorio, presentare le nostre soluzioni ai problemi che affliggono la Valle d'Aosta, dalla sanità pubblica ai costi energetici per le imprese, e ribadire la nostra ferma posizione contro un riarmo sconsiderato che penalizza lo stato sociale."

I punti cardine che verranno approfonditi durante gli incontri includono:

- Riduzione dei costi energetici per il rilancio delle piccole e medie imprese valdostane, motore della nostra economia;

- Una Sanità Pubblica che torni ad essere un servizio essenziale per tutti i cittadini, non un'azienda;

- Il rifiuto al folle riarmo europeo, per destinare maggiori risorse allo stato sociale e al benessere dei nostri concittadini;

- La riaffermazione che senza sovranità non c'è vera autonomia, un principio cardine per il futuro della Valle d'Aosta e dell'Italia.

Ecco il calendario dei banchetti presenti ad Aosta, in piazza Chanoux, dalle ore 1500 alle ore 1800:

Domenica 15 giugno

Sabato 12 luglio

Sabato 30 agosto

Sabato 13 settembre

Per maggiori informazioni e contatti:

valledaosta@democraziasovranapopolare.it