Elezioni regionali: È PRONTA LA LISTA AVS

L'Alleanza Verdi–Sinistra–Rete Civica ha completato la scelta dei 35 candidati per le elezioni regionali. Le caratteristiche della lista e i nominativi saranno resi noti in un incontro pubblico che si svolgerà giovedì 26 giugno alle ore 17.30 presso la sala conferenze dell’Hotel Omama, in via Torino ad Aosta.

L’incontro sarà coordinato da Maria Pia Simonetti e Elio Riccarand e vedrà la partecipazione di Angelo Bonelli, deputato AVS e portavoce nazionale di Europa Verde.

La preparazione della lista AVS, così come quella di altre liste, sta avvenendo in una situazione paradossale: non si conosce ancora la data ufficiale delle elezioni regionali, e nessuna istruzione né modulistica è stata fornita dall’Ufficio elettorale regionale, in aperto contrasto con quanto previsto dalla legge elettorale che disciplina il procedimento.

L’Ufficio elettorale regionale risulta paralizzato perché il presidente della Regione, Renzo Testolin, non ha ancora emanato il decreto di indizione dei comizi elettorali. In passato — e con diversi presidenti — i decreti di convocazione delle elezioni regionali sono stati emessi con largo anticipo:

nel 1998 (presidente Dino Viérin) tre mesi prima;

nel 2003 (presidente Louvin) quattro mesi prima;

nel 2008 (presidente Caveri) quattro mesi prima;

nel 2013 (presidente Rollandin) quattro mesi prima.

Quest’anno, invece, si registra un grave e ingiustificato ritardo.

L’incapacità programmatoria del presidente della Regione e della sua maggioranza ha determinato dapprima il pasticcio di una legge elettorale approvata fuori tempo massimo, che non potrà essere operativa per la fine di settembre, e ora un ritardo nell’emanazione di un atto dovuto, che sta provocando grave disagio e danno a molti gruppi politici.

Aosta, 24 giugno 2025

Alleanza Verdi–Sinistra–Rete Civica