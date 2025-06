À Saint-Christophe, l’Union Valdôtaine remet l’autonomie au cœur du jeu communal

Dans un climat politique régional souvent marqué par l’improvisation ou la perte de repères identitaires, la Section de l’Union Valdôtaine de Saint-Christophe trace une ligne claire : celle de la continuité autonomiste. C’est ce qui ressort du communiqué diffusé ce jour par son président, Paolo Pasquettaz, qui réaffirme haut et fort la volonté de « participer activement à la prochaine élection communale » en soutenant « une liste autonomiste dans la continuité avec l'administration actuelle ».

Ce choix, loin d’être tactique, s’inscrit dans une vision stratégique de la gouvernance locale. La reconduction de la liste Pour Saint-Christophe et l’Avenir, dans laquelle les candidats unionistes actuels confirment leur engagement, en est la preuve tangible. « La solidité du projet et la continuité du travail accompli au cours du mandat actuel » sont mises en avant, tout comme l’adhésion renouvelée d’une grande partie des candidats indépendants. Un signal fort de cohésion et de responsabilité collective.

Le message est limpide : ici, l’autonomie n’est pas un slogan électoral, mais une méthode, un cap, une culture de gouvernement. Et cette culture se manifeste aussi dans le choix réfléchi du futur leadership. Paolo Cheney, maire sortant respecté, fait un pas de côté et annonce sa disponibilité à figurer sur la liste seulement « si cela s’avère nécessaire », dans le rôle de vice-syndic. Une décision qui témoigne d’un profond sens des institutions et d’un esprit de transmission, comme le souligne Pasquettaz : « Cette décision s’inscrit dans une volonté de favoriser le renouvellement et de soutenir une nouvelle équipe prête à porter les valeurs de l’autonomie et du bon sens administratif. »

Parmi les noms évoqués pour le rôle de syndic, figure celui de Corrado Giachino, actuel vice-syndic, qui a déjà donné sa disponibilité. D’autres candidatures sont également en cours d’évaluation, preuve que la Section ne cède ni à la précipitation, ni aux jeux de pouvoir. « Les candidats à ces rôles continueront à être désignés par l’Union Valdôtaine », précise la note, insistant sur « la collégialité et la démocratie qui ont toujours caractérisé l’Union Valdôtaine ».

En filigrane, un message politique de fond : la construction de l’avenir de Saint-Christophe passe par un ancrage fort dans les valeurs autonomistes, le respect des parcours, la valorisation des compétences locales. Et dans une période où l’autonomie risque parfois d’être diluée ou instrumentalisée, cette prise de position offre une boussole.

Les semaines à venir seront décisives. La Section annonce déjà des « rencontres et des échanges avec les autres forces politiques autonomistes », dans l’optique de « construire une liste cohérente et partagée, capable de répondre aux attentes de la population de Saint-Christophe ».

Un projet politique qui, au-delà des noms, met au centre une vision claire : celle d’un territoire fier de sa spécificité, de son autonomie, et capable de conjuguer expérience et renouveau dans un même élan collectif.