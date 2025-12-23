Valtournenche, il Consiglio comunale approva i verbali e conferma le partecipazioni societarie

Il Consiglio comunale di Valtournenche si è riunito martedì 23 dicembre 2025 per l’ultima seduta dell’anno, affrontando una serie di punti all’ordine del giorno di carattere amministrativo e gestionale.

I lavori si sono aperti con l’approvazione dei verbali della seduta precedente, passaggio necessario per confermare la regolarità delle attività consiliari e dare continuità agli atti dell’ente.

Successivamente, il Consiglio ha proceduto alla ricognizione delle società partecipate alla data del 31 dicembre 2024, un adempimento previsto dalla normativa in materia di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. L’analisi ha confermato la volontà dell’amministrazione di mantenere le quote detenute nelle principali società di riferimento per il territorio e per i servizi sovracomunali.

Nel dettaglio, l’Ente ha espresso l’intenzione di conservare la partecipazione in Celva pari allo 0,0097%, quella in Inva pari all’1,19% e la quota detenuta in Cervino SpA, società strategica per il comprensorio turistico, pari al 3,12%. La decisione è stata motivata dalla rilevanza delle attività svolte da tali realtà e dal loro ruolo nel supportare servizi essenziali e progetti di sviluppo per la comunità.

La seduta si è conclusa in un clima di ordinaria amministrazione, con l’obiettivo di garantire continuità gestionale e trasparenza nell’azione pubblica, in vista delle attività programmate per il nuovo anno.