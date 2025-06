GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la partecipazione della Regione all’organizzazione dell’evento celebrativo del 125° anniversario della spedizione polare del Duca degli Abruzzi, in programma sabato 28 giugno a Courmayeur.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata autorizzata la rendicontazione del progetto “Rete cultura e turismo per la competitività – Valorizzazione del comparto cittadino denominato ‘Aosta Est’”, approvato nell’ambito del programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014-2020 (FESR)”.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i criteri applicativi agli aiuti regionali relativi ai danni causati dalla fauna selvatica.

Sono stati approvati il programma per l’organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche da parte dell’Association régionale éleveurs valdôtains (AREV) e la concessione del relativo finanziamento.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato l’addendum all’accordo relativo alla collaborazione scientifica tra la Regione e il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino. Con l’atto, la Regione riconoscerà al Dipartimento un aumento di ristoro dei costi per il sostegno ad assegni di ricerca o borse da destinare a personale dedicato alla ricerca. A seguito dell’approvazione, diventeranno effettivi i nuovi termini di esecuzione delle attività di analisi scientifica con tecniche di imaging iperspettrale.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Le Gouvernement a approuvé la participation de la Région, en tant que membre, au futur Groupement de Coopération Territoriale (GECT) de l’Espace Mont-Blanc.