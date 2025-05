Aosta si fa più verde: nuova area forestale grazie a Conad Nord Ovest e Rete Clima, con il supporto del Comune

In un momento in cui la tutela ambientale diventa sempre più urgente, Aosta dimostra di voler mettere concretamente le radici nella sostenibilità con un nuovo intervento di forestazione urbana. Grazie alla rinnovata collaborazione tra Conad Nord Ovest e Rete Clima, è stata inaugurata in città una nuova area verde nel contesto del progetto “Natura in Città”, parte della campagna nazionale “Forestiamo Insieme l’Italia”.

L’iniziativa, arrivata alla sua terza edizione, si inserisce all’interno della più ampia Campagna nazionale Foresta Italia®, che vede coinvolte venti regioni italiane in azioni concrete di riforestazione urbana a favore della biodiversità e della qualità della vita.

L’intervento ha preso forma grazie anche al costante sostegno e coordinamento dell’Amministrazione comunale di Aosta. L’assessore ai Lavori pubblici e alla gestione del territorio, Corrado Cometto, ha sottolineato come questa nuova area verde rappresenti «un contributo concreto alla riqualificazione ambientale della nostra città, un’area finora trascurata che ora torna a vivere con una funzione ecologica, paesaggistica e sociale».

Cometto ha spiegato che, dopo alcune difficoltà iniziali con l’attecchimento delle piante, è stato realizzato un impianto di irrigazione che garantirà la sostenibilità e la crescita della vegetazione. «In pochi anni questa zona potrà diventare un vero “polmone verde” per la città, migliorando il microclima, assorbendo CO₂ e aumentando la biodiversità urbana», ha aggiunto l’assessore.

Anche l’assessore all’Ambiente, alla pianificazione territoriale e alla mobilità, Loris Sartore, ha evidenziato il valore di questo tipo di progetti per Aosta: «Ogni albero piantato in città è un piccolo ma prezioso tassello per ristabilire l’equilibrio ecologico, creare habitat per insetti impollinatori, uccelli e piccoli mammiferi, e migliorare la qualità dell’aria. Questi interventi sono fondamentali per la resilienza ambientale e per il benessere dei cittadini».

La partecipazione di Conad Nord Ovest, presente con le socie Monica Stanca, Silvia Stanca e Valentina Pluda, si conferma come un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato per la sostenibilità. Attraverso la campagna “Forestiamo Insieme l’Italia” e il progetto “Natura in Città”, Conad ha contribuito alla messa a dimora di 25 piante a pronto effetto e 25 arbusti, oltre all’installazione di un Bug Hotel, pensato per ospitare insetti impollinatori e altri piccoli organismi benefici per l’ecosistema urbano.

Le socie di Conad Nord Ovest hanno dichiarato: «La sostenibilità è una responsabilità quotidiana e un valore che guida ogni nostra scelta. Con progetti come questo vogliamo continuare a prenderci cura dell’ambiente e delle comunità, costruendo un futuro più verde e resiliente per tutti».

Il progetto ha coinvolto anche i clienti Conad attraverso “Il Palio di Conad”, un’attività di gamification che ha permesso agli utenti di accumulare “Margherite Verdi” e sostenere così concretamente la forestazione nella propria regione. La Valle d’Aosta si è distinta conquistando il premio finale di sostenibilità: la realizzazione di una Tiny Forest, una micro-foresta urbana ad alta densità di specie autoctone, fondamentale per la biodiversità e la resilienza ambientale locale.

Fondamentale per la realizzazione del progetto è stato il supporto tecnico di Rete Clima, un network di imprese sociali impegnate nella decarbonizzazione e nella promozione di progetti di sostenibilità ESG. Paolo Viganò, Presidente di Rete Clima, ha evidenziato: «Questa iniziativa arricchisce il paesaggio urbano e ha un impatto diretto sulla biodiversità, creando habitat naturali essenziali e promuovendo una cultura della tutela degli ecosistemi».

La collaborazione con Conad Nord Ovest e il Comune di Aosta dimostra come la sinergia tra pubblico e privato possa tradursi in azioni concrete di beneficio ambientale e sociale per il territorio.

L’intervento di forestazione urbana in via Paravera non è solo un’operazione estetica, ma un investimento per il futuro: riduce l’effetto isola di calore, migliora la qualità dell’aria e favorisce la biodiversità urbana, elementi cruciali in un’epoca di emergenza climatica.

Progetti come questo sono una boccata d’ossigeno per la Valle d’Aosta e rappresentano un modello da seguire, soprattutto in vista delle sfide ambientali che ci attendono. La collaborazione tra Comune, aziende come Conad e organizzazioni tecniche come Rete Clima è la strada maestra per costruire un futuro sostenibile, dove le comunità locali diventano protagoniste attive della tutela del proprio territorio.