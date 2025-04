Charvensod: Consiglio comunale del 17 aprile 2025 tra maltempo, bilanci e investimenti

Il Consiglio comunale di Charvensod si è svolto giovedì 17 aprile 2025, presieduto dal sindaco Jordy Bollon. Un incontro che, come consuetudine, ha affrontato diversi temi di importanza per la comunità, con un occhio particolare ai recenti disagi causati dal maltempo e una serie di approvazioni amministrative cruciali.

La seduta si è aperta con un aggiornamento importante da parte del sindaco, Ronny Borbey, sullo stato della viabilità e delle infrastrutture comunali. A causa delle forti piogge e dei venti, si sono verificate problematiche sulla Strada Regionale per Pila, con la caduta di alcune piante a monte della frazione Capoluogo. L'interruzione della strada, che resterà chiusa fino alla risoluzione del problema, ha causato non pochi disagi, ma è stato rassicurato il pubblico sulla tempestività dell'intervento delle autorità competenti. Un altro problema derivante dal maltempo ha riguardato l’interruzione della fornitura elettrica che ha interessato anche l’edificio municipale. Tuttavia, grazie all’utilizzo di un generatore, gli uffici sono rimasti operativi, come sottolineato dallo stesso sindaco: «Un ringraziamento speciale ai nostri cantonieri e ai Vigili del Fuoco Volontari per il lavoro svolto in queste ore critiche.»

Passando agli aspetti amministrativi, uno dei punti cruciali della seduta è stato il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 46.436,72 euro. Questo importo, legato a un errore tecnico su un mutuo ancora in essere, è stato approvato senza particolari opposizioni, dimostrando la capacità dell'amministrazione di gestire situazioni delicate con trasparenza e responsabilità.

Successivamente, è stato approvato il rendiconto per l’anno 2024, con un risultato di amministrazione positivo che si attesta su un importo di 2.894.494,47 euro. La suddivisione di questa somma vede una parte accantonata di 901.187,97 euro, una parte vincolata di 1.316.712,58 euro, e una parte destinata agli investimenti pari a 113.415,25 euro. La parte disponibile, pari a 563.178,67 euro, apre la strada a possibili interventi per il futuro, segno di una gestione attenta e lungimirante delle risorse pubbliche.

L’amministrazione di Charvensod ha, inoltre, presentato la variazione n.2 al bilancio di previsione 2025/27, che prevede l’utilizzo di 686.353,90 euro per interventi che spaziano dalla riqualificazione delle strutture sportive al miglioramento della viabilità locale. Tra gli investimenti principali, troviamo il rifacimento del manto sintetico del campo sportivo Guido Saba di Plan-Félinaz, per un importo di 250.000 euro, finanziato in parte da un contributo regionale. L’importo complessivo destinato alla riqualificazione della tensostruttura dell’area sportiva Guido Saba è di 170.000 euro, un segnale chiaro della volontà di migliorare le strutture comunali, in particolare quelle destinate all’attività sportiva. Altro intervento di rilevo è l'adeguamento antincendio, con una spesa di 50.000 euro, per garantire la sicurezza della comunità.

Inoltre, l’amministrazione ha previsto 9.000 euro per l’acquisto di erogatori di acqua da installare nelle scuole primarie, segno di una crescente attenzione alle esigenze delle famiglie e dei più giovani. Un altro aspetto importante riguarda il conguaglio contrattuale dei dipendenti comunali, con l'adeguamento dei capitoli di spesa per un importo di 76.800 euro, necessario per rispettare gli impegni presi in ambito lavorativo e garantire una gestione equilibrata delle risorse umane.

Uno dei temi caldi del consiglio comunale è stato anche quello relativo alla gestione dei rifiuti. È stata approvata la presa d'atto del piano economico-finanziario dell’Unité Mont Emilius riguardo alla TARI, con una successiva approvazione delle tariffe per il 2025. Il comune di Charvensod, come gli altri del comprensorio, è quindi chiamato a monitorare costantemente i costi legati alla gestione dei rifiuti e a rispondere alle esigenze della cittadinanza con una politica fiscale equa e sostenibile.

In conclusione, il Consiglio comunale di Charvensod ha tracciato una linea di continuità, tra gestione delle emergenze, risanamento finanziario e investimenti sul territorio. Nonostante le difficoltà legate al maltempo, l’amministrazione ha mostrato di saper rispondere prontamente alle necessità della comunità, proiettandosi con determinazione verso il futuro. Il lavoro svolto finora, con il riconoscimento dei debiti e l’approvazione di nuovi investimenti, conferma una solidità amministrativa che, nel contesto di un comune di montagna come Charvensod, è un valore inestimabile.