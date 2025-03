MONTAGNA VDA: IL VILLAGGIO DI DEL - SAINT DENIS

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda, pagina Facebook. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Oggi andiamo a SAINT-DENIS



IL VILLAGGIO DI DEL



Breve escursione su percorso misto, mulattiera, tratti nel bosco e tratti nelle ampie

radure della zona alta di Saint-Denis.



Nella prima parte si percorre un tratto del ru Marseiller, di seguito si sale nei boschi

per raggiungere la conca dove sono posizionati i tre villaggi di Del, Plau e Semon.



In discesa, interessante, anche se cruento, il dipinto del martirio di Sant'Erasmo sulla

cappella di Petit Brison.



L'ultimo tratto prima di raggiungere Saint-Denis garantisce dei bei panorami.



Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS:

https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/il-villaggio-di-del/