GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha nominato il signor Matteo Santin in qualità di consigliere del consiglio direttivo dell’Associazione Aero club Valle d’Aosta, per il mandato in corso e fino al 9 novembre 2028.

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de l’Institut d’Histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aosta à titre de concours aux frais per la realizzazione del progetto « 8 settembre. Uno strano mercoledì del 1943. »

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione degli aiuti per il pascolamento estivo dei capi di bestiame, relativi all’anno 2024. L’adozione di tali criteri consentirà ai soggetti interessati di presentare, entro il 31 marzo 2025, le domande per l’ottenimento dei sostegni previsti.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il protocollo d’intesa tra la Regione e il Comune di Introd, da parte del comune stesso, per le attività culturali e di valorizzazione e di gestione del sito.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato concesso un contributo, per il 2025, alla Fondazione Gran Paradiso – Grand Paradis, nel concorso alle spese necessarie per il suo funzionamento ordinario, per un importo di 485 mila euro. Il Piano delle attività della Fondazione riprende quanto già programmato negli anni precedenti, con la gestione di n. 3 siti di interesse naturalistico e n. 3 siti di interesse culturale, la creazione di eventi culturali, fruibili in presenza e in streaming, nell’ambito di un’offerta di attività coerente con il turismo sostenibile.

È stato approvato il riconoscimento del Centro regionale di gestione dei rifiuti di Brissogne come impianto minimo, in attuazione a quanto previsto dal programma nazionale per la gestione dei rifiuti. La definizione “formale” di impianto minimo garantirà, sotto il profilo tariffario, una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso secondo quanto previsto dal Metodo tariffario (MTR2) adottato dall’Autorità, che stabilisce inoltre un limite massimo ai costi complessivi riconoscibile ai gestori e un aggiornamento degli stessi attraverso meccanismi di riallineamento dei costi del bilancio nelle varie componenti e in base al tasso d’inflazione. Inoltre, il sistema premia la strada della valorizzazione del rifiuto, penalizzando il conferimento in discarica.

È stata, quindi, presa in esame la deliberazione relativa alla “Determinazione per l’anno 2025 delle tariffe da applicare a carico dei sub-ATO per il conferimento dei rifiuti urbani presso il centro regionale di trattamento di Brissogne, da assumere a riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani nonché delle tariffe per il conferimento presso il centro dei rifiuti speciali simili agli urbani”. L’applicazione delle nuove tariffe per l’anno in corso permetterà fin da subito ai sub-ATO di definire una stima più attendibile delle cifre da prevedere per lo smaltimento/recupero dei rifiuti.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata l’integrazione dell’accordo per l’esecuzione degli esami mediante gli strumenti della telemedicina presso le farmacie pubbliche e private convenzionate, tra la Regione, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, la Federfarma Valle d’Aosta e Assofarm Valle d’Aosta. L’attività in questione prevede la consegna all’assistito o al caregiver, da parte delle farmacie convenzionate, dei dispositivi di monitoraggio e dello smartphone di supporto, mediante i quali il paziente provvederà alla misurazione dei parametri in coerenza con la pianificazione stabilita dal medico.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato, infine, approvato il protocollo d’intesa tra il Ministero del Turismo, la Regione e il Comune di Saint-Oyen per l’attuazione del progetto denominato “Via Francigena – Azioni trasversali”, finanziato attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, volto a migliorare la fruibilità e l’accessibilità della Via Francigena mediante l’installazione di apparati di segnaletica intelligente. Questa nuova infrastruttura, alimentata da pannelli fotovoltaici, offrirà servizi avanzati ai visitatori, come punti Wi-Fi, ricariche USB e trasmissione di informazioni turistiche direttamente sui dispositivi mobili.