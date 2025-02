Nell'Anno del Giubileo: concorso letterario di poesia, narrativa, arte e letteratura

L’Accademia Internazionale “San Giorgio” di Lettere e Arti, in occasione del Santo Giubileo del 2025, lancia un concorso letterario che invita poeti, scrittori e artisti a partecipare con opere che esplorano i valori della fede e le tematiche di spiritualità, fratellanza, dialogo e condivisione. Questo concorso, intitolato “NELL’ANNO DEL GIUBILEO”, si propone di contribuire alla riflessione sul messaggio universale di speranza che Papa Francesco ci invita a custodire, affinché, come lui stesso dice, "nessuno possa rubarci la speranza".

Il concorso è aperto a tutti coloro che desiderano esprimere la loro visione artistica e letteraria su questi temi, partecipando a una delle tre sezioni previste: poesia, narrativa e arte. Le opere dovranno essere inviate entro il termine fissato per sabato 15 marzo 2025, e i partecipanti potranno concorrere in più di una sezione, pagando una quota aggiuntiva di 5 euro per ogni sezione extra.

La quota di partecipazione per il concorso è di 14 euro, e per ciascuna delle sezioni saranno attribuiti premi in forma di pregevoli Targhe personalizzate. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno una pergamena personalizzata, realizzata con uno stile artistico, che verrà spedita entro 15 giorni dalla registrazione, indipendentemente dalla graduatoria finale.

Le sezioni del concorso, che abbracciano una vasta gamma di espressioni creative, sono le seguenti:

Poesia : Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due poesie, in una sola copia.

: Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due poesie, in una sola copia. Narrativa : È possibile inviare un breve racconto, un articolo o un saggio (massimo due cartelle), in una sola copia.

: È possibile inviare un breve racconto, un articolo o un saggio (massimo due cartelle), in una sola copia. Artistica: I partecipanti possono inviare un massimo di due fotografie di opere artistiche, come dipinti o sculture, in un'unica copia.

Per partecipare, le opere dovranno essere inviate per posta, in una sola copia, accompagnate da un plico prioritario o raccomandato che indichi chiaramente il nome, il cognome, l'indirizzo, il numero di telefono, e l'eventuale email dell’autore. Le opere dovranno essere spedite all’indirizzo:

Accademia San Giorgio - Concorso Giubileo - Via Belvedere, 5 - 16038 S. Margherita Ligure (GE).

In alternativa, è possibile inviare le opere via email all’indirizzo m.delpino@libero.it, chiedendo conferma del ricevimento del messaggio.

Per quanto riguarda il pagamento, la quota di 14 euro (e l’eventuale quota aggiuntiva di 5 euro per ogni sezione extra) può essere inviata con un assegno intestato ad ANPAI allegato al plico oppure versata sul conto bancario intestato ad ANPAI presso la Banca BPM, con il codice IBAN: IT53K0503432180000000004295, specificando la causale.

Le migliori opere, selezionate dalla giuria, saranno incluse in una raccolta antologica che sarà consegnata a Papa Francesco, insieme a una pergamena che riporterà i nomi degli autori finalisti.

Per ulteriori chiarimenti o domande, è possibile contattare l’organizzazione al numero 338 5926 117 o via email all’indirizzo m.delpino@libero.it.

Un'opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano contribuire al grande tema della speranza e della fede attraverso l'arte, la letteratura e la poesia.