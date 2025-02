GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI (copia 1)

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato la costituzione del diritto di superficie a titolo gratuito a favore della Regione a carico di un immobile di proprietà del Comune di Verrès (ex Cinema Ideal) in attuazione dell’accordo di programma tra la Regione, il Comune di Verrès e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, per la realizzazione di un ospedale di comunità.

È stata presa in esame la deliberazione relativa alla “Ripartizione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, relativi al 2025, a favore dei comuni. Definizione, nell’ambito della regolazione contabile del recupero della compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica dell’anno 2025, della data entro la quale i comuni devono provvedere al rimborso diretto.” Sull’atto è richiesto il parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Inoltre, è stata presa in esame la deliberazione riguardante i “Trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore delle Unités des Communes valdôtaines, relativi al 2025 e definizione delle percentuali e ripartizione”. Sull’atto è richiesto il parere del Consiglio permanente degli enti locali.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione (AREA VDA) per il triennio 2025-2027 e l’assegnazione ordinaria regionale per le spese di funzionamento per l’anno 2025.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato, per il 2025, il bando per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale “Due mesi in positivo” e la proroga dei progetti avviati nel corso del 2024.

Le Gouvernement régional a approuvé l’organisation d’initiatives à l’intention du tout public et des élèves et des enseignants des écoles de tout ordre et degré de la Région à l’occasion des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2025 prévues dans le mois de mars.

Sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno delle associazioni culturali valdostane. L’intento, in un’ottica di trasparenza e imparzialità, è quello di approvare l’atto al fine di rendere il sostegno pubblico più rispondente all’attività ordinariamente svolta dalle associazioni.

Le Gouvernement a approuvé la donation, de la part de particuliers, d’une série de documents se rapportant aux activités académiques et politique d’Alexandre Passerin d’Entrèves (1902-1985), philosophe et historien, professeur des Universités d’Oxford, Yale, Messine, Pavie et Turin. Acquisition de sources documentaires de grand intérêt pour l’histoire de la Vallée d’Aoste, surtout pour ce qui concerne la période de la Résistance et les événements qui ont abouti à la reconnaissance de l’autonomie spéciale.

È stata approvata la programmazione di massima delle iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, nonché delle aperture straordinarie previste nel corso del 2025 e dei primi mesi del 2026. Applicazione della gratuità per l’ingresso ai siti culturali e alle sedi espositive regionali in occasione di alcuni eventi e ricorrenze.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati i piani di rete per l’emergenza cardiologica (REC) e del trauma maggiore (RETRA) in Valle d’Aosta, ai sensi delle linee guida di cui all’accordo Stato-Regioni e degli accordi tra la Regione e la Regione Piemonte per l’implementazione di una rete interregionale per l’emergenza cardiochirurgica e del trauma.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata, quindi, approvata la partecipazione della Regione alla Start Cup Piemonte-Valle d’Aosta, edizione 2025, finalizzata alla nascita di startup innovative presso gli incubatori di impresa. L’iniziativa è la più importante competizione interregionale annuale tra progetti di impresa innovativi e ad alto contenuto di conoscenza e fa parte della Strategia regionale di specializzazione intelligente.

È stato approvato l’”Avviso pubblico per il sostegno alla mobilità dei giovani in cerca di occupazione – programma di scambi Eurodyssee”, a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027. L’Avviso è rivolto agli Enti iscritti nell’Elenco regionale degli organismi accreditati ai servizi di formazione - ambito “Formazione Finanziata” - macrotipologia “Orientamento e formazione professionale”. Nell’ambito del progetto è prevista l’accoglienza sul territorio regionale di 20 tirocinanti.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sarà proposto al Consiglio regionale il disegno di legge relativo agli “Interventi regionali a sostegno dell’organizzazione delle competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025. L’atto è finalizzato a sostenere gli eventi e a promuovere l’immagine della Regione e l’offerta turistica del suo territorio, in considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all’organizzazione in Valle d’Aosta di grandi eventi sportivi di particolare rilievo tecnico e internazionale.