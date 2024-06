Giorgio Fornoni presenta 'PUTINSTAN' a Pont-Saint-Martin

Organizzato dall'Amministrazione comunale e dalla Commissione di gestione della biblioteca Mons. G. Capra, in collaborazione con la libreria Mondadori di Ivrea, l'incontro offrirà un’occasione unica per discutere del libro di Fornoni, "PUTINSTAN – Come la Russia è diventata uno Stato Canaglia".

Il libro di Fornoni esplora in profondità il passato autoritario della Russia e come questo abbia influenzato gli eventi attuali, in particolare il conflitto in Ucraina. Attraverso un viaggio lungo la Transiberiana, Fornoni cerca di comprendere l'anima della Russia moderna, definita dal dissidente Aleksej Naval'nyi come "Putinstan". La sua inchiesta tocca luoghi emblematici come i gulag sovietici, le rovine di Grozny, i campi profughi della Cecenia, e le città segrete degli Urali con i loro depositi di armi chimiche. Fornoni descrive un paese segnato dalla corruzione e dal potere degli oligarchi, e le speranze di una pacifica convivenza con l'Occidente appaiono oggi svanite.

Giorgio Fornoni, con una carriera ricca di reportage su emergenze globali, è stato definito da Milena Gabanelli come una persona in grado di ottenere risultati straordinari in breve tempo, risultati che molti giornalisti non raggiungono in una vita intera. Dal 1999 collabora con Report, dove ha avuto un'intera puntata a lui dedicata.

L'incontro con Fornoni è aperto al pubblico e non richiede prenotazione, offrendo a tutti l'opportunità di ascoltare e interagire con un autore che ha documentato alcune delle più grandi crisi mondiali dei nostri tempi.