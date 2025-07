Cva: 654 milioni di euro di valore condiviso per la Valle d’Aosta nel 2024

Questa mattina il Gruppo CVA ha presentato alla popolazione aziendale i risultati dello studio “CVA crea valore per la Valle d’Aosta”, condotto in collaborazione con Althesys e Shared Value Institute. Giunto alla sua terza edizione, lo studio — basato sull’approccio del valore condiviso — evidenzia l’impatto concreto generato dall’attività industriale di CVA, profondamente radicata nel territorio e orientata al benessere collettivo.

Un impegno che crea valore reale

Nel 2024, CVA ha generato 654 milioni di euro di valore condiviso per la Valle d’Aosta. Un risultato che va ben oltre il dato economico: rappresenta una testimonianza tangibile dell’alleanza tra impresa e comunità, tra sviluppo industriale e coesione sociale.

Il principali dati emersi dal report sono:

11,2% del PIL della Valle d’Aosta ;

; 83% del valore aggiunto dell’industria locale ;

; 183 milioni di euro di contribuzione fiscale , pari al 13,3% delle entrate regionali;

, pari al 13,3% delle entrate regionali; 58 milioni di euro in salari e contributi , capaci di sostenere circa 1.800 famiglie valdostane;

, capaci di sostenere circa 1.800 famiglie valdostane; 5.316 euro di valore condiviso pro-capite, a conferma di un impatto diffuso e inclusivo.

I 25 anni di CVA

L’edizione 2025 della convention ha segnato anche l’apertura ufficiale delle celebrazioni per i 25 anni del Gruppo CVA: un traguardo importante, che rappresenta non solo un momento di riflessione sul percorso compiuto, ma anche un’occasione per affermare la solidità dell’identità aziendale.

Nata in Valle d’Aosta con l’obiettivo di valorizzarne il patrimonio energetico e ambientale, CVA ha saputo crescere fino a diventare protagonista nazionale nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica.

I valori che ne hanno guidato i primi passi – sostenibilità, radicamento, responsabilità verso le persone e l’ambiente – restano oggi il riferimento di ogni azione strategica, anche nel contesto di uno sviluppo sempre più ampio e articolato.

In questo senso, i 25 anni di CVA non rappresentano solo una ricorrenza aziendale, ma una storia condivisa con il territorio, un esempio concreto di come sia possibile coniugare espansione e identità, crescita industriale e e coesione sociale.

Iniziative aperte alla cittadinanza

In questa logica di storia condivisa con il territorio CVA ha organizzato una serie di eventi culturali e artistici per festeggiare il traguardo dei 25 anni con tutta la comunità valdostana. Gli appuntamenti si terranno in in Piazza Chanoux nel cuore della città di Aosta:

29 agosto – ore 21:00 Vincenzo Schettini “La fisica che ci piace”

Un evento per avvicinare grandi e piccoli alla scienza con passione e semplicità.

30 agosto – ore 21:00 Concerto di Max Gazzé con orchestra

Musica e cultura si uniscono in una serata speciale dedicata alla bellezza della condivisione.

La partecipazione agli eventi è pubblica, gratuita e non è richiesta alcuna prenotazione. Tutte le informazioni su: https://cvaspa.it/evento/eventi-i-25-anni-di-cva