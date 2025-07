Un mese a giocAosta: dall’8 all’11 agosto 2025 Aosta si trasforma

È quasi tutto pronto per giocAosta, la festa del gioco più attesa dell’estate italiana. Dall’8 all’11 agosto 2025, il centro storico del capoluogo valdostano si trasformerà in una gigantesca ludoteca a cielo aperto, per una XVII edizione che si annuncia più ricca, più varia, più bestiale che mai.

«Ce sera une fête bestiale», promettono gli organizzatori, e il tema dell’anno — gli animali bizzarri — lo conferma. Dall’aquila al formichiere, passando per creature fantastiche e bestioline curiose, i giochi si ispireranno al mondo animale per quattro giorni di puro divertimento.

Tra le novità più attese c’è il ritorno del Teatro romano come epicentro ludico: verrà infatti allestito un grande padiglione coperto, pronto ad accogliere centinaia di giocatori. «Un lieu historique pour des jeux modernes», spiegano. Non solo: la ludoteca resterà aperta fino alle 2 di notte, per soddisfare anche i giocatori più nottambuli.

L’anima di giocAosta resta la centralissima piazza Chanoux, ma le pedine si spingono ovunque: dal Criptoportico romano alla collegiata di Sant’Orso, dalla Torre dei Balivi a Palazzo Roncas, passando per il MAR, il MegaMuseo, il Chiostro della Cattedrale, la nuova sede universitaria e persino il Gros Cidac.

E per la prima volta ci sarà anche un presidio ludico a Pila, all’arrivo della telecabina, con giochi diurni e una soirée ludique sabato 9 agosto.

Con oltre 3.000 scatole di gioco messe a disposizione gratuitamente grazie agli editori, giocAosta si conferma come la più grande ludoteca d’Italia per numero e varietà di giochi. Ce n’è per tutti: tornei, escape room, giochi in legno, giochi di ruolo, quiz, scacchi, bocce, puzzle, aeroplanini, ciclotappo e chi più ne ha più ne giochi.

Gli eventi speciali saranno più di 300, tutti prenotabili dal 18 luglio tramite l’app ufficiale gratuita.

Ciò che rende unica giocAosta non è solo la quantità. È la qualità. L’intero evento è organizzato e gestito da 350 volontari, provenienti da 10 regioni italiane, uniti dalla passione per il gioco e per l’accoglienza. Un’impresa civica che ha portato, nel 2024, oltre 35.000 presenze attive in soli quattro giorni.

L’edizione 2025 verrà presentata in conferenza stampa martedì 29 luglio alle 17.30 nella sede di Aosta Iacta Est, in place Soldats de la neige.

Lì verranno svelati anche i dettagli dei grandi eventi a sorpresa, i gadget ufficiali e le curiosità della festa. E come ogni anno, sarà la città a fare da protagonista: une ville qui joue, une ville qui vit.