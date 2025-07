Riapre la Telecabina Pulsé: Via alla Stagione Estiva a Cogne

Sabato 12 luglio riaprirà al pubblico la telecabina Pulsé di Cogne, che sarà in funzione tutti i giorni fino al 7 settembre, con i seguenti orari: prima salita alle ore 9:20 e ultima discesa alle ore 17:20. Le corse si effettuano con cadenza ogni 20 minuti.



All'arrivo della telecabina ha inizio il Sentiero Natura, un itinerario escursionistico che conduce alla cima del Montseuc, una suggestiva balconata naturale affacciata sulla Valle di Cogne.



Il percorso, ad anello e lungo circa 4 km, si sviluppa interamente in quota e alterna tratti facili e accessibili a tutti con brevi sezioni leggermente più impegnative. È l'ideale per chi desidera immergersi nella natura incontaminata del Parco Nazionale del Gran Paradiso, godendo di panorami mozzafiato e di un'esperienza a contatto diretto con l'ambiente alpino.



La telecabina Pulsé rappresenta il punto di partenza perfetto per un'estate all'insegna del relax, del movimento e della scoperta del territorio.