Il grande Gospel di Baltimora illumina Aosta: allo Splendor arrivano Eric Waddell & The Abundant Life Singers

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ricorda che, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2025/2026, venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor di Aosta è in programma l’appuntamento con Eric Waddell & The Abundant Life Singers, formazione di spicco della scena gospel di Baltimora, per un concerto travolgente che unisce spiritualità, energia e straordinaria qualità vocale.

Eric Waddell & The Abundant Life Singers è uno dei gruppi gospel più rappresentativi di Baltimora, Maryland. La formazione è cresciuta nel corso degli anni fino a raggiungere un organico di circa 150 coristi, affiancati da una band d’eccezione, grazie alla direzione magistrale del fondatore Eric Waddell, considerato oggi una delle voci più autorevoli della scena gospel americana, celebre Ministro di Musica, direttore di coro e studioso formatosi al Conservatorio Peabody, noto per la sua capacità di unire rigore, spiritualità e un’innata potenza interpretativa.

Sotto la sua guida, il coro ha raggiunto un livello di perfezione vocale che richiama formazioni iconiche come Hezekiah Walker e Ricky Dillard. Nel giro di un decennio è diventato una delle realtà gospel più influenti degli Stati Uniti, esibendosi in contesti prestigiosi quali Bobby Jones Gospel, Gospel Heritage, il Kennedy Center e persino inaugurazioni presidenziali.

Nel repertorio del coro spiccano, oltre ai celebri brani tradizionali, anche composizioni originali tratte dai loro album, come Put a Praise on It, The Church Sound e The Hour of Power Experience.

Caratterizzati da una potenza vocale travolgente, una presenza scenica carismatica e uno spirito comunitario che coinvolge ogni spettatore, Eric Waddell & The Abundant Life Singers trasformano ogni concerto in un momento di condivisione collettiva. Il concerto ad Aosta offrirà al pubblico una selezione dei brani più significativi del loro repertorio, tra spiritual, gospel contemporaneo, ballate soul ed esplosioni corali che rappresentano il cuore della loro missione: diffondere il messaggio del gospel attraverso il canto. Un appuntamento che porterà sul palco dello Splendor il calore, la forza e la vitalità del gospel americano più autentico.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MUSICA CLASSICA.

I prezzi del biglietto sono: Platea intero € 20,00/ridotto € 15,00, Galleria intero € 15,00/ridotto € 10,00

Sito internet: www.saisonculturellevda.it

e-mail: saison@regione.vda.it

La Saison Culturelle 2025/2026 è realizzata dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie della Regione autonoma Valle d’Aosta con il sostegno della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.