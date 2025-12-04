Pila apre la stagione invernale 2025/2026: completato l’ultimo tratto della nuova telecabina Aosta–Pila–Couis

Il 5 dicembre 2025 Pila apre una stagione che segna un passaggio storico per la destinazione. Entrerà in funzione l’intero tracciato della nuova telecabina Aosta–Pila–Couis, un collegamento diretto che permette di raggiungere quota 2.700 metri in circa 30 minuti dal centro di Aosta. Contestualmente, aprirà al pubblico anche la Stella di Pila, la nuova struttura panoramica affacciata sui principali 4.000 delle Alpi.

Questi interventi rappresentano un passaggio significativo nel percorso di evoluzione del territorio di Pila, che negli ultimi anni ha avviato una trasformazione infrastrutturale e culturale volta a rendere la montagna più accessibile, continua e fruibile in ogni stagione.

Il collegamento Pila - Couis Stella completa il progetto avviato due anni fa, permettendo a tutti, sciatori e non, di raggiungere direttamente da Aosta uno dei punti più panoramici della Valle d’Aosta. Dai 583 metri sul mare di Aosta, in soli 30 minuti di telecabina si potranno raggiungere i 2723 metri della Stella: un'esperienza che permetterà a famiglie, visitatori e viaggiatori di vivere l’alta quota come luogo di osservazione e scoperta, indipendentemente dalla pratica sportiva.

La Stella di Pila non è solo la nuova stazione di arrivo della telecabina, ma un vero e proprio landmark architettonico a 2.723 metri che invita a una nuova prospettiva sulla montagna.



Una struttura panoramica con terrazze aperte anche ai non sciatori e un Panoramic Bistrot & Bar gestito da Skyway Monte Bianco, dedicato alla valorizzazione dei prodotti valdostani.

Il Panoramic Bistrot della Stella di Pila propone un'esperienza enogastronomica unica: gustare i sapori delle Alpi, davanti ai suoi Giganti. Un bistrot affacciato su Monte Bianco, Cervino, Gran Paradiso e Monte Rosa.



Un viaggio nell’enogastronomia Valdostana che fonde storia e tradizione con una nuova prospettiva contemporanea. Nel Panoramic Bistrot l'esperienza culinaria si abbina perfettamente alla vista: un gusto senza confini, con proposte che rivisitano i piatti della tradizione, offrendo anche al palato una nuovo punto di vista.

Per la prima volta Pila estenderà l’apertura fino al 3 maggio 2026, grazie alla possibilità di raggiungere rapidamente le zone più alte del comprensorio, dove l’innevamento rimane più a lungo. La nuova infrastruttura consente una migliore distribuzione dei flussi verso quota 2.700, garantendo continuità di apertura nelle settimane primaverili.

In primavera, l’offerta sarà modulata in base alle condizioni di innevamento:



• sci e snowboard nelle aree alte;

• prime discese in bici nell’area dell’arrivo della telecabina Aosta–Pila.



L’obiettivo è offrire un’esperienza che integri sport invernali e attività outdoor, in continuità con il progetto Experience Park, che propone itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici fruibili tutto l’anno.

«Questa non è solo un’infrastruttura di trasporto — afferma Davide Vuillermoz Curiat, presidente di Pila S.p.A. — ma un nuovo modo di vivere la montagna. Pila diventa una destinazione alpina di nuova generazione, accessibile e sostenibile, aperta a pubblici diversi e in ogni stagione».