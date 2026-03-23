Maestri di snowboard, ecco i 12 nuovi aspiranti: superati i test a Courmayeur

Sono 12 i neo aspiranti maestri di snowboard che hanno concluso con esito positivo il test tecnico attitudinale per accedere al dodicesimo

corso di formazione intitolato a Gèrard Ottavio.



Dopo le prove di Courmayeur di martedì 17 e giovedì 19 marzo - gigante a cronometro e cinque esercizi tra riding e freestyle - sono stati

ammessi alla formazione del biennio 2026-2027 Emanuele Casi, Matteo Stevenin Welf, Lorenzo Disalvo, Francesco Colombo, Ludovica Agazzone, Emanuela Leyla Harbaoui, Erik Herin, Andrea Benvenuti, Simone Giacchino, Federico Casi, Logan Floccari e Jerome Meynet. Al test si sono presentati 37 candidati, 28 quelli che avevano passato la prima prova di sbarramento.



Campionato regionale maestri



A distanza di anni, l’Associazione Valdostana Maestri di Sci torna a organizzare il Campionato regionale dei maestri di sci. Questa sera sulle piste di Antagnod si svolgerà la gara di fondo, una staffetta a tecnica libera aperta ai professionisti di tutte le discipline. In palio il trofeo in memoria di Jean Daniel Pession ed Elisa Arlian. Partenza alle ore 18.



Finali Gran Premio Giovanissimi



Si avvicinano le Finali del Gran Premio Giovanissimi, manifestazione giovanile riservata ai giovani delle scuole di sci italiane in programma

sulle nevi di Pontedilegno-Tonale. Le gare di sci alpino, sci di fondo e snowboard si svolgeranno dal 23 al 26 marzo.