Aosta celebra i 40 anni di Arcigay con “QUIR – A Palermo Love Story” con la presidente nazionale Natascia Maesi alla Biblioteca Ida Desandré

Giovedì 11 dicembre 2025, presso la Biblioteca Ida Desandré di Aosta, Arcigay Queer Vda André Zanotto, in collaborazione con AIACE VDA, proietterà “QUIR – A Palermo Love Story”, l’ultimo film di Nicola Bellucci. La serata inizierà alle 19.00 con un aperitivo comunitario, seguito alle 20.00 dalla proiezione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso delle celebrazioni per i 40 anni di Arcigay nazionale (1985–2025) e ricorda anche la storia del comitato Arcigay di Palermo, nato nel 1980, uno dei primi nuclei del movimento in Italia.

Alla serata sarà presente Natascia Maesi, presidente nazionale di Arcigay, che commenta: «Celebrare i quarant’anni di Arcigay significa attraversare una storia fatta di conquiste, ma anche di ferite, coraggio e volti che non vogliamo dimenticare. Essere ad Aosta con “QUIR – A Palermo Love Story” ha per me un valore profondo.

Arcigay Palermo nasce nel 1980 in risposta a una ferita che ha segnato per sempre la nostra comunità: l’omicidio di Giarre, l’uccisione di Giorgio e Toni, da cui prende forma uno dei primi nuclei del nostro movimento.

Questa è una storia di persone che non hanno mai smesso di esserci, come Massimo Milani, colonna della comunità queer palermitana, e Gino Campanella, compagno di vita e di lotte, la cui recente scomparsa ci lascia un grande vuoto. Questo film è anche un modo per salutarlo e continuare a custodirne l’eredità.

Nel celebrare i quarant’anni di Arcigay guardiamo a questa storia con responsabilità: ogni diritto conquistato nasce da corpi esposti e da un amore ostinato che non si è mai arreso.»

Il film

“QUIR” racconta la storia di Massimo Milani e Gino Campanella, coppia queer insieme per oltre quarant’anni, attivisti del FUORI! e figure centrali della nascita di Arcigay a Palermo.

La proiezione assume oggi un valore particolare dopo la scomparsa di Gino Campanella nel giugno 2025: un’occasione per ricordare la sua eredità politica e umana.

Accanto a loro, il film intreccia le vite di Vivian, Ernesto e Charly, restituendo un ritratto corale di una Palermo queer viva, contraddittoria e resistente.

“QUIR” è stato presentato al Taormina Film Fest e ha ottenuto con il Premio Pride 2024 al Florence Queer Festival e come Miglior film sociale dell’anno al Festival Tulipani di Seta Nera.