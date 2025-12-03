Mercoledì 10 dicembre alle ore 16.00 in occasione delle festività natalizie la Commissione di gestione della Biblioteca comunale M. Capra e dall’Amministrazione comunale di Pont-Saint-Martin invita bambini e famiglie a “Racconti di Natale in Biblio” letture animate per grandi e piccini a cura del Progetto Lettura “Insieme si legge” dell’I.S. Elio Reinotti.

L’iniziativa di terrà presso la Biblioteca Comunale in via della Resistenza 5 a Pont-Saint-Martin.

Ingresso libero senza prenotazione

Per informazioni:

Biblioteca

Tel 0125 807793

Email biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it