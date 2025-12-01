Al Giacosa “Ghibli – Suoni ed echi dal Mediterraneo” e il concerto dei B.O.O.M. per la rassegna “Longitudes”

La rassegna “Longitudes – Rotte culturali per orientarsi nel presente”, promossa da abnormal aps, entra nel vivo di dicembre con un calendario che unisce fotografia, musica, teatro e incontri di approfondimento. Dopo l’avvio di novembre, il percorso prosegue ad Aosta con una serie di appuntamenti che mettono al centro il dialogo tra culture e linguaggi diversi.

Sabato 6 dicembre 2025, alle 20.45, il teatro Giacosa di Aosta ospita “Ghibli – Suoni ed echi dal Mediterraneo”, un concerto in cui la musica diventa strumento di racconto e incontro interculturale. Protagonisti sono Nabil Bey, voce dei Radiodervish, cantautore ed etnomusicologo, e Fabrizio Piepoli, cantante e polistrumentista, docente di musiche tradizionali al conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

“Ghibli” è concepito come una lezione-concerto: attraverso il dialogo tra sonorità pugliesi e arabo-mediorientali, tra strumenti acustici, elettronica e voce, il progetto esplora i legami che attraversano il Mediterraneo, proponendo una lettura contemporanea dei processi culturali che lo abitano. La musica diventa così un territorio comune, in cui tradizione e ricerca si intrecciano e invitano a ripensare confini e appartenenze.

A seguire, la serata prosegue con il concerto dei B.O.O.M. – Balkan Orkestar of Madness, ensemble che mescola soul mediterraneo, funk gitano, reggae balcanico e sonorità danubiane. Il gruppo – formato da Federico Gregori (chitarre), Enrico Bandito (voce, percussioni), Carlo Alberto Lupo (tastiere, violino), Matteo Cosentino (batteria), Andrea Minieri (basso elettrico), Philippe Brunier (tromba) e Umberto Debernardi (sax, clarinetto) – propone un set pensato come esperienza sonora collettiva, in cui la dimensione del concerto incontra quella della festa.

Gli appuntamenti di dicembre

Il programma di “Longitudes” a dicembre si apre però già martedì 2 dicembre, alle 18, allo spazio Plus di via Garibaldi, con l’inaugurazione della mostra fotografica “In viaggio tra Siria e Libano” di Jean-Claude Chincheré. Il lavoro, frutto di anni di viaggi tra Aleppo, Beirut e i villaggi libanesi, propone un racconto visivo dedicato alla resilienza delle persone incontrate lungo il cammino. La mostra resterà visitabile fino al 23 dicembre 2025.

Venerdì 12 dicembre, alle 20.45, il palco del Plus ospita lo spettacolo di stand-up comedy “Rom vs Tutti” di Rašid Nikolić, artista rom attivo in ambito teatrale e sociale. Attraverso il registro dell’ironia e del racconto autobiografico, lo spettacolo affronta temi come identità, pregiudizio e appartenenza, ponendo al centro la voce di una comunità spesso narrata dall’esterno.

Il mese si chiude mercoledì 17 dicembre, alle 17, all’Università della Valle d’Aosta di via Monte Vodice con l’incontro “Israele e Palestina: fine di un conflitto?”, primo appuntamento del ciclo “Les Grands débats / I Grandi dibattiti” promosso dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche. Al centro, un confronto tra la storica Anna Foa e il giornalista Davide Lerner sulle nuove geografie politiche e culturali del Medio Oriente, in dialogo con Francesco Marone e Patrik Vesan, docenti di Scienza politica.

“Longitudes” proseguirà poi a gennaio con la rassegna cinematografica “Voci dal mondo” (10 e 16 gennaio al Plus) e con l’incontro “In viaggio tra le ombre delle guerre” con la fotogiornalista Andreja Restek, previsto il 24 gennaio al salone Ducale di Aosta.

La rassegna è organizzata da abnormal aps con il contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta, il patrocinio del Comune di Aosta e dell’Università della Valle d’Aosta, in collaborazione con Plus Aosta e Fondation Émile Chanoux.