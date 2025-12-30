Convegno Co-Wolf ad Aosta: scienza e tradizione pastorale a confronto nel convegno finale del progetto

Si terrà lunedì 12 gennaio 2026, ad Aosta, presso la Pépinière d’Entreprises (Sala Cogne), il convegno “Co-Wolf, monticazione e lupo nel Parco Naturale Mont Avic”, evento conclusivo del progetto Co-Wolf, dedicato alla coesistenza tra uomo e lupo nella regione alpina.

Il convegno presenterà al pubblico i risultati del percorso di ricerca e sperimentazione che ha coinvolto, in modo innovativo, tecnici, guardaparco, allevatori e volontari, mettendo al centro il co-monitoraggio come strumento di conoscenza condivisa e dialogo tra scienza e comunità locali.

Nel corso dell’incontro verranno presentati gli esiti del monitoraggio condotto nel Parco Naturale Mont Avic sulla presenza, il comportamento e l’alimentazione del lupo, integrando dati scientifici – come le analisi genetiche, lo studio della dieta e degli habitat – con osservazioni raccolte sul campo grazie al coinvolgimento diretto degli allevatori e dei volontari del progetto Pasturs.

Il programma del convegno prevede interventi tecnici e testimonianze dirette: dal racconto del co-monitoraggio partecipato, al punto di vista degli allevatori, fino all’analisi dei comportamenti della fauna selvatica emersi dai video delle fototrappole. Uno spazio sarà inoltre dedicato al monitoraggio istituzionale del lupo e ai prossimi passi verso la coesistenza, con uno sguardo alle prospettive future nel contesto alpino.

Co-Wolf ha sperimentato un modello di collaborazione che unisce innovazione scientifica e saperi locali, dimostrando come la conoscenza condivisa possa contribuire a ridurre conflitti, contrastare informazioni distorte e costruire strumenti concreti di convivenza tra attività pastorali e grandi predatori.

Il progetto è co-finanziato nell’ambito del programma di ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità “National Biodiversity Future Center (NBFC)”, a valere sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 4, “istruzione e ricerca” (Next Generation UE).

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta al pubblico, fino a esaurimento posti. Iscrizione consigliata al link: https://forms.gle/n4nuvJiz6PcsNX8E6