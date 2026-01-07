Torna la Fiera di Sant’Orso di Donnas: artigianato e tradizione nel Borgo

La Fiera del Legno di Sant’Orso di Donnas torna col suo carico di storia e senza perdere la sua vera identità che pone al centro i protagonisti indiscussi dell’evento: gli artigiani e gli allievi delle scuole di intaglio e scultura, ma anche il territorio e i suoi prodotti. L’appuntamento è per domenica 18 gennaio, preceduto da due giornate di eventi collaterali. L’evento è promosso dal Comitato Fiera in collaborazione con il Comune di Donnas, l’assessorato regionale alle Attività Produttive e la Pro loco di Donnas.

IL PROGRAMMA DELLA FOIRE DE SAINT OURS DI DONNAS:

Venerdì 16 gennaio:

la grande Veillà nelle cantine del Borgo torna a partire dalle ore 20.00; ben 22 le cantine aperte nel vecchio borgo, alla scoperta di antichi mestieri e di sapori tipici e genuini, antichi e contemporanei accompagnati dalla Banda musicale di Donnas, cori e gruppi musicali.

Come ormai avviene da diversi anni saranno installate all’interno del Borgo isole ecologiche, tutti i materiali usati saranno biodegradabili e compostabili. Si invitano sin d’ora tutte le persone che parteciperanno alla Veillà ad usufruire delle apposite Isole e a non abbandonare i rifiuti.

A tutti i partecipanti alla Veillà verrà consegnata una cartolina valida per l’ingresso omaggio al Forte di Bard. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione Forte di Bard.

Sabato 17 gennaio:

Alle ore 14,00 visita guidata gratuita al Borgo Medievale e dintorni. Per prenotazioni 3407533573

Alle ore 19.30 tradizionale fiaccolata nella borgata con la Banda Musicale di Donnas e Santa Messa nella Cappella di Sant’Orso.

Alle ore 20:30 visita alla Scuola di Scultura di Donnas e alla Cooperativa Lou Dzeut.

Alle ore 21.00, presso la palestra, si terrà il concerto della mini Banda di Donnas e della Big Band del Liceo Musicale di Aosta.

Domenica 18 gennaio:

a partire dalle prime luci dell’alba il borgo si animerà dei banchi e dagli espositori ed entrerà nel vivo la Foire de Saint-Ours de Donnas con la partecipazione di 410 espositori e 17 scuole di scultura. Durante la manifestazione sarà presente un servizio navetta gratuito dalla Fiera verso Bard e i centri limitrofi, con corse continue dalla stazione ferroviaria di Pont-Saint-Martin alla rotonda di Hône-Bard con fermate nei vari parcheggi segnalati lungo la Statale 26 e al Forte di Bard; si invita il pubblico ad usufruire dei parcheggi messi a disposizione per la Foire per contenere i disagi alla circolazione.

In collaborazione con la Coldiretti Valle d’Aosta verrà allestito il mercato di campagna amica dei prodotti tipici.

Alle ore 17.00 premiazione degli espositori artigiani e chiusura della fiere.

Nella sede della Biblioteca comunale di Donnas sarà allestita la mostra etnografica, a cura della Biblioteca, “Djouà è damouréi – Giochi e balocchi” dalle ore 8.30 alle 18,00.

Saranno inoltre aperti i Il Museo della Vite e del Vino gestito dall’Associazione di Promozione Sociale I Monelli dell’Arte e il Museo della Latteria di Treby e della Confrérie du Saint Esprit.

Per maggiori informazioni:

Presidente Comitato Incremento Fiera di Sant’Orso Donnas - Sig. Comola Graziano 3384759383

www.fieradisantorsodonnas.it – www.comune.donnas.ao.it