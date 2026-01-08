Noir&Dintorni – con il fiato sospeso fino all’ultima pagina

C’è chi indaga tra le pagine e chi tra le stanze di un Grand Hôtel. “Noir&Dintorni” mette insieme entrambe le cose: libri, scrittori e quell’atmosfera un po’ sospesa in cui ogni parola può essere un indizio.

La rassegna si apre venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 18.00, al Grand Hôtel Billia. Primo protagonista: Luca Crovi, che conduce il pubblico dentro “Andrea Camilleri, una storia”, un ritratto a tutto tondo del “padre” del commissario Montalbano.

Sulla scena del “crimine” letterario sarà presente anche lo scrittore Gian Andrea Cerone, impegnato a guidare il pubblico nel percorso che unisce noir, giallo e polar. La rassegna è organizzata in collaborazione con la libreria “À La Page” di Aosta.

Durante la serata, il Casinò de la Vallée metterà in palio 50 copie del libro di Crovi: un ulteriore motivo per partecipare, oltre al gusto di entrare nelle ombre e nei chiaroscuri della narrativa di genere.

Andrea Camilleri, una storia

Camilleri è stato tutto e il contrario di tutto: regista, autore televisivo, narratore tardivo e amatissimo. Il “destino ritardato”, come lo definiva lui, esplode quasi a settant’anni con Montalbano, ma dietro c’è una vita che sembra già un romanzo.

Un bambino siciliano che trova in soffitta i gialli di Simenon, un artista dietro le quinte della cultura popolare italiana, un uomo che incrocia lungo la strada Pirandello, Patton, Robert Capa, Pasolini, Sciascia, Papa Giovanni XXIII, Elvira Sellerio. Crovi racconta tutto questo: il mito e l’uomo, la Sicilia e i suoi fantasmi, le luci della fama e le stanze piene di libri.

Luca Corvi

Laureato in Filosofia, anima rock, critico musicale e voce radiofonica, Crovi ha portato il giallo italiano sotto una luce nuova. Da “Delitti di carta nostra” a “L’assassino è il chitarrista”, fino a “Tutti i colori del giallo”, diventato trasmissione di Radio Due premiata con il Flaiano: un lavoro continuo di scavo, contaminazione e passione per il noir.

Tutti gli incontri alle ore 18.00 – ingresso gratuito su prenotazione

16 gennaio 2026

👉 Luca Crovi – “Andrea Camilleri, una storia”

Prenotazione: noiredintorni2026-luca-crovi.eventbrite.it

13 febbraio 2026

👉 Mirko Zilahy – “La stanza delle ombre”

Prenotazione: noiredintorni2026-mirko-zilahy.eventbrite.it

6 marzo 2026

👉 Marco Buticchi – “La più bella del mondo”

17 aprile 2026

👉 Giulio Leoni – “L’anatomista delle ombre”

8 maggio 2026

👉 Daniele Soffiati – “Il giudice dei dannati”

19 giugno 2026

👉 Gabriella Genisi – “Una questione di soldi”

👉 Gian Andrea Cerone – “Il tempo incerto del ritorno”