Mostra MAGNUM AMERICA United States

Che cos’è l’America?

Attingendo dagli archivi dell’agenzia Magnum Photos la mostra Magnum America pone al visitatore questa domanda. Organizzata in capitoli decennali che vanno dagli anni ’40 ai giorni nostri, l’esposizione promossa da Forte di Bard e Magnum Photos nel solco di una consolidata collaborazione sul fronte della fotografia storica e di costume, mette a confronto persone ed eventi ordinari e straordinari, offrendo un’interpretazione commovente del passato e del presente degli Stati Uniti d’America, mettendone al contempo in discussione il futuro.

La mostra verrà inaugurata domenica 7 dicembre alle ore 15.30.

Foto e crediti obbligatori: https://we.tl/t-VPnbmrBbbv