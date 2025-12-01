L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ricorda che nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2025/2026, è in programma giovedì 4 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Splendor di Aosta il concerto “AVVENNE A NAPOLI passione per voce e piano”, una raffinata rilettura dei grandi classici della Canzone napoletana tra il 1800 e il 1950. Un appuntamento dedicato alla musica d’autore con la voce iconica di Eduardo De Crescenzo e il pianoforte eurocentrico di Julian Oliver Mazzariello.

“AVVENNE A NAPOLI passione per voce e piano”, è l’omaggio che Eduardo De Crescenzo, nel pieno della maturità espressiva, dedica alla sua città e alle sue radici musicali. Un concerto emozionante e talentuoso, un viaggio suggestivo in quei salotti nobili e colti dell’epoca dove generalmente un cantante e un pianista eseguivano queste canzoni per un pubblico privilegiato.

Oltre al valore artistico, Il concerto è un lavoro importante anche sotto il profilo storico e didattico, un riferimento di cui difficilmente si potrà fare a meno in futuro per chiunque volesse avvicinarsi al genere. Eduardo De Crescenzo e Julian Oliver Mazzariello ricostruiscono con talento e sapienza “il suono” che doveva avere questo repertorio nella sua epoca, prima che venisse offuscato da mille rifacimenti insensati, da mille fraintesi artistici, politici e sociali. In un baleno lo liberano da tutte le versioni improprie, dai preconcetti culturali e talune volte offensivi per questi poeti e compositori straordinari che hanno inventato la forma “CANZONE”, così come ancora oggi la pratichiamo in tutto il mondo, innovando per sempre il mondo della musica.

Il progetto ha dato origine all’Album “AVVENNE A NAPOLI passione per voce e piano”, il CD, contenente venti canzoni classiche napoletane, eseguite ed elaborate da Eduardo e Julian è stato pubblicato da “La nave di Teseo” insieme con il libro “Storie del Canzoniere napoletano” di Federico Vacalebre, critico e storico della Canzone Classica Napoletana.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento Musica Leggera.

I prezzi del biglietto sono: Platea intero € 25,00/ridotto € 20,00, Galleria intero € 18,00/ridotto € 13,00

I biglietti sono in vendita online sul sito webtic.it https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5406 e al punto vendita della Saison Culturelle presso il Museo Archeologico Regionale sito in Piazza Roncas 12 - Aosta, secondo il seguente orario: da lunedì a sabato dalle ore 13.30 alle 18.30 - chiuso la domenica e i giorni festivi. Tel.: +39 0165 32 778

Per informazioni:

Sito internet: www.saisonculturellevda.it e-mail: saison@regione.vda.it

La Saison Culturelle 2025/2026 è realizzata dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.