Il circo contemporaneo di Fenja Barteldres a “CHALLENGE – Il linguaggio e il suo doppio”

Una performance di circo contemporaneo per superare gli ostacoli – fisici ma, soprattutto, mentali. Tyr Auf! è la nuova creazione dell’artista tedesca Fenja Barteldres, che sarà in residenza artistica ad Aosta e Arvier dal 5 al 12 dicembre per preparare il suo nuovo spettacolo che vedrà la luce nel 2028. Nell’ambito del progetto “CHALLENGE – Il linguaggio e il suo doppio” la performer proporrà un laboratorio nel contesto del PCTO col Licam di Aosta (la mattina del 5 a Plus), un laboratorio con le scuole di Arvier in data da definirsi, ed un’apertura pubblica del suo lavoro sabato 6 dicembre alle 20 a Plus Aosta ad ingresso libero e gratuito.

Il laboratorio plurilingue, che vuole incontrare proficuamente la vocazione bilingue della Valle d’Aosta, porrà i ragazzi di fronte alla sfida con il proprio corpo in senso costruttivo e di crescita, oltre che alla possibilità fisica e immaginifica della ricerca dell’equilibrio.

Tyr Auf! è uno spettacolo di circo contemporaneo che supera i confini, trasportando il pubblico in un mondo pieno di meraviglia e sorpresa. Ispirato a Cyrrealism, opera del 2024, pone la domanda: vedere le cose in modo diverso potrebbe cambiare il modo in cui le comprendiamo? Tyr Auf! invita il pubblico ad aprire porte nella propria mente, ad accettare ciò che non si può cambiare, trovando però il coraggio di plasmare ciò che si può cambiare e affrontare le sfide da una nuova prospettiva, superando limiti e convinzioni radicate. Attraverso la decostruzione del Cyr wheel, emergono movimenti poetici, originali, immagini e abilità tecniche che esplorano l’imperfezione e l’inattesa bellezza del cambiamento.

CHALLENGE – Il linguaggio e il suo doppio è un progetto di Teatro instabile di Aosta, sostenuto dall’Assessorato per i Beni e le attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dal progetto europeo circusnext – European Circus Label, da Plus Aosta e dal Comune di Aosta.