Il presepe ritrovato

Il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano – presenta la nuova esposizione temporanea dedicata al presepe, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che affonda le radici nella tradizione museale. L’edizione di quest’anno, però, supera i confini della semplice mostra, trasformandosi in un vero e proprio cantiere di ricerca e ricostruzione, capace di riportare alla luce una storia disseminata nel tempo.

L’esposizione nasce dal desiderio di ricomporre un presepe smembrato e disperso in più collezioni. Un progetto che prende avvio dalla Collezione Brocherel, giunta al MAV nel 2009 dal Museo Civico di Arte Antica di Torino, e dal successivo ritrovamento di un secondo nucleo di frammenti conservati presso la Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione Valle d’Aosta. Elementi in pietra ollare, sparsi e incompleti, che tornano oggi a dialogare fra loro in un nuovo allestimento pensato per mostrare al pubblico il processo stesso della ricerca.

Il percorso espositivo racconta il lavoro dietro le quinte: studi, verifiche, ipotesi e tentativi di ricomporre un insieme perduto, probabilmente per la prima volta a quasi un secolo da quando queste opere si trovavano nella Bottega d’Arte Paesana del grande collezionista e studioso Jules Brocherel. Una narrazione fatta di ricerche e interpretazioni, che invita il visitatore a osservare come la conoscenza possa nascere proprio dal confronto con l’incertezza e dalla ricostruzione di legami apparentemente irrimediabilmente dispersi.

La mostra vuole essere un invito a riscoprire il valore della ricerca come strumento capace di restituire alla comunità un frammento della propria identità culturale, trasformando ciò che manca in opportunità di riflessione e scoperta.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 2 dicembre 2025 al 1° febbraio 2026, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18. L’ingresso è compreso nel biglietto di accesso al MAV.