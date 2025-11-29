Chiara Bartolucci presenta “Anime diverse”: la sua personale di acquerelli a Saint-Vincent

L’inaugurazione si terrà venerdì 5 dicembre, in apertura del ponte dell’Immacolata, offrendo al pubblico un’occasione unica per scoprire le molteplici sfumature del lavoro dell’artista.

Originaria di Saint-Vincent e residente a Pont-Saint-Martin, Chiara Bartolucci lavora come ingegnere, ma ha trasformato la pittura in una passione profonda. La sua esperienza con l’acquerello è iniziata oltre dieci anni fa, frequentando i primi corsi del maestro Pasqualino Fracasso nella sua taverna. Quella passione serale è cresciuta nel tempo fino a diventare una vera e propria vocazione artistica, consolidata attraverso workshop con maestri italiani e internazionali come Elena Brazzale, Silvia De Bastiani, Marc Folly, Michael Solovyev ed Ekaterina Maltseva.

L’artista ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi di acquerello internazionali: finalista all’International Watercolor Contest di Cagliari nel 2018 e 2019, tra i top 200 all’International Watercolour Master nel 2021, 2023 e 2025, finalista a Fabriano in Acquerello nel 2022, premio della giuria popolare all’International Contest di Monza nel 2022 e Excellence Award al 2025 Spring Malaysia International Online Juried Art Competition nella sezione still life.

Per Bartolucci, l’acquerello è diventato un modo per osservare il mondo: ogni paesaggio, ogni scorcio e ogni luce stimolano domande sul colore e sulla composizione. Passeggiando per strada, in montagna o durante un viaggio, l’artista pensa costantemente a come replicare ciò che vede: «Vedo il mondo ad acquerello», confida.

La mostra Anime diverse riflette questa attitudine alla sperimentazione e alla scoperta. L’artista esplora tecniche e soggetti differenti, spaziando dalle montagne alle nature morte, dai paesaggi alle figure umane. Ogni opera rappresenta un tentativo di catturare sensazioni, luci, stati d’animo e atmosfere, offrendo agli osservatori un’esperienza visiva e emotiva sempre nuova.

Con Anime diverse, Chiara Bartolucci invita il pubblico a entrare nel suo mondo ad acquerello, dove ogni sfumatura e ogni dettaglio raccontano una storia diversa, mostrando la ricchezza espressiva e poetica di questa tecnica.