Carmen Consoli in concerto al Teatro Splendor di Aosta con “Amuri luci – Tour 2025”

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ricorda che, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2025/2026, sabato 13 dicembre alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, è in programma il concerto di Carmen Consoli con il tour teatrale “Amuri luci – Tour 2025”.

Sono stati anni di grandi progetti quelli trascorsi dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Volevo fare la rockstar, e da questo autunno Carmen Consoli è tornata a teatro, all’acustica calda e morbida di quelle sale, alla vicinanza affettuosa del pubblico.

Per l’artista catanese l’attività live non costituisce soltanto un momento di incontro e scambio con il pubblico, ma è anche un’occasione di sperimentazione e ricerca che contribuisce a definire un suono sempre riconoscibile e profondamente caratterizzante. Le tante suggestioni che concorrono a formare la sua identità musicale – la musica popolare, il rock anni Settanta e l’indie anni Novanta, la canzone d’autore e il blues – si compongono in armonie compatte, ognuna delle quali dà una veste diversa al progetto musicale che la coinvolge in quel momento. E sono tantissimi i progetti che Carmen ha varato nei 3 anni trascorsi dall’ultima pubblicazione: quello stupefacente in duo con Elvis Costello, i due tour mondiali con i quali ha attraversato le due Americhe e tutta Europa, Terra ca nun senti progetto per il quale ha fondato la prima orchestra di musica popolare siciliana e con il quale ha suonato in meravigliosi siti archeologici e spazi di grande valore storico-culturale, portando nel mondo le sonorità e la tradizione musicale della sua terra, il tour in duo power rock con Marina Rei alla batteria e infine il progetto su Domenico Modugno e Ignazio Buttitta.

Il concerto è fuori abbonamento.

I prezzi del biglietto sono: Platea intero € 25,00/ridotto € 20,00, Galleria intero € 20,00/ridotto € 15,00

Per informazioni

Sito internet: www.saisonculturellevda.it

e-mail: saison@regione.vda.it